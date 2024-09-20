Нестандартная смерть на поле в Сибири. Комбайн провалился в огромную дыру глубиной 10–12 м

Прокуратура Нукутского района Иркутской области начала проверку по факту гибели 39-летнего водителя комбайна, который провалился в карстовую воронку у деревни Мельхитуй. Об этом 20 сентября сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.



Как передает НТС, трагедия произошла днём 19 сентября. Шла уборка зерновых, комбайнёры убирали пшеницу, и один из комбайнов провалился в карстовую воронку, какие возникают из-за размытия грунта, на глубину 10–12 метров.



«Исторически так сложилось, что земля у нас в районе в таких воронках. Но это был первый подобный случай», — рассказал НТС начальник сельхозотдела администрации МО «Нукутский район» Александр Геленкенов.



Другие водители, ставшие очевидцами, связались с местным фельдшером. На место прибыли скорая помощь, МЧС, правоохранители. Но достать погибшего не удалось: яма глубокая, и есть опасность повторного обвала. 20 сентября на место ЧП отправилась спецтехника.



Комбайнёру было 38 лет, у него остались жена и дети. Он был призёром областного конкурса среди комбайнёров в 2022 году.



СУ СК по Иркутской области проводит проверку.

