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    Один из крупнейших в стране складов матрасов продолжают тушить. Там провалилась кровля

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    Фото: МЧС России
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    К утру 20 сентября удалось локализовать масштабный пожар в подмосковной деревне Апаринки. Там загорелся один из самых крупных в России складов матрасов, тушение продолжается.

    МЧС России

    МЧС России

    О локализации в ГУ МЧС Московской области сообщили около 2 часов ночи. К 4 часам было ликвидировано открытое горение. По уточненной информации, площадь пожара составила 4,2 тысячи кв. м. В здании частично обрушилась кровля. Сотрудникам МЧС удалось не допустить перехода огня на соседние здания.

    «Сведений о пострадавших не поступало», — отмечают в МЧС.

    «Фонтанка» рассказывала, что пожар начался ночью. На место прибыли 40 спасателей и 14 единиц техники.

    Фото: МЧС России

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