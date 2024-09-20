Один из крупнейших в стране складов матрасов продолжают тушить. Там провалилась кровля

К утру 20 сентября удалось локализовать масштабный пожар в подмосковной деревне Апаринки. Там загорелся один из самых крупных в России складов матрасов, тушение продолжается.
МЧС России
МЧС России
О локализации в ГУ МЧС Московской области сообщили около 2 часов ночи. К 4 часам было ликвидировано открытое горение. По уточненной информации, площадь пожара составила 4,2 тысячи кв. м. В здании частично обрушилась кровля. Сотрудникам МЧС удалось не допустить перехода огня на соседние здания.
«Сведений о пострадавших не поступало», — отмечают в МЧС.
«Фонтанка» рассказывала, что пожар начался ночью. На место прибыли 40 спасателей и 14 единиц техники.