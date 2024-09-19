Наезд машины ДПС на девочку-подростка на Обуховской Обороны попал на видео

ДТП с машиной дорожной полиции в Невском районе Петербурга попало на видеорегистратор одного из очевидцев. Под колесами служебной машины серьезно пострадала юная велосипедистка.

Наезд, напомним, произошел около 17:20 18 сентября на пересечении проспекта Обуховской Обороны и улицы Шелгунова. На записи, опубликованной 19 сентября в телеграм-канале «Мегаполис», видно, что машина ДПС выехала на перекресток на красный свет с включенными проблесковыми маячками и звуковыми сигналами. Сотрудников пропустили машины, а когда они подъезжали к пешеходному переходу, из-за автобуса по нему выехала 11-летняя девочка на велосипеде и попала прямо под колеса служебной машины.

На записи ко второй зебре сирены не слышно, но, по данным главка, она была включена во время проезда, как и «люстра». Сообщалось, что полицейские оказали девочке первую помощь и вызвали скорую. Пострадавшую в тяжелом состоянии доставили в реанимацию.