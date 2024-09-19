Фонд «Газпрома» построит детсад рядом с «Лахта Центром». Посмотрите, как он будет выглядеть

Фонд поддержки социальных инициатив «Газпрома» получил разрешение на строительство детского сада неподалеку от «Лахта Центра». Соответствующий документ был опубликован на сайте Госстройнадзора.



Дошкольное образовательное учреждение будет рассчитано на 280 мест и оборудовано бассейном. Здание будет трехэтажным, если считать подземный этаж. Площадь застройки составляет 6,6 тыс. кв. м.

Источник: КГА







Детсад расположится в муниципальном образовании «Лахта-Ольгино» на участке по адресу: Петровская аллея, земельный участок 1П, — юго-западнее пересечения Петровской аллеи и Соловьиной улицы. Разрешение на строительство действует до 2 октября 2026 года.



Источник: РГИС







Комитет по градостроительству согласовал архитектурный облик детсада в марте 2024 года. Проект разработало ООО «Газпром развитие социальной инфраструктуры».

