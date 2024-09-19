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    Пробки в Петербурге небывалые — уже 9 баллов

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    13 комментариев

    Загруженность дорог Петербурга после часа дня 19 сентября достигла небывалых для данного времени суток 9 баллов по шкале «Яндекса». Обычно в это время бывает 4 балла. «Девятка» в принципе редко фиксируется в Петербурге, обычно в дни сильных осадков, зимой и в час пик.

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    Местами проезд водителям преграждают машины спецслужб. Организатор перевозок сообщает, что сразу в нескольких районах общественный транспорт следует с сильными задержками из-за заторов: на Пулковском, Таллинском, Витебском, Софийской, Обуховской Обороны, Дачном, Октябрьской набережной, Народной улице, на Косыгина и Рябовском шоссе, на Московском шоссе, Шафировском и Пискаревском проспектах, на Предпортовой улице.

    Коллапс наблюдаются, в частности, на востоке города. Пробка длиной 5,1 км зафиксирована на проспекте Обуховской Обороны — от улицы Крупской до Большого Обуховского моста. Потерять в ней можно больше часа. Наиболее длинная пробка растянулась на Октябрьской набережной — от улицы Крыленко до КАД. Из-за затора длиной в 5,7 км проезд по участку может занять более 3,5 часов.

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    Судя по карте, часть дорог в городе окрашена в красно-бордовый, на КАД есть перекрытые участки. «Фуры перекрыли полностью КАД у Большого Обуховского моста. Без ГИБДД!!! Оставили маленький коридор для проезда скорой. Вантовый мост пустой», — написал читатель «Фонтанки».

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    «Выезд на Рябовское шоссе полностью парализован от улицы Коммуны. Со стороны Всеволожска и Челябинской улицы так же не проехать. Всё это уже пол часа. Сижу в каршеринговой машине и наблюдаю за счетчиком оплаты», — написал другой читатель.

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    Комментарии 13

    Нейрожаба19 Сен 2024 в 13:46
    ичЁ?
    +1−1
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