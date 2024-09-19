Песков объяснил, почему оживился YouTube-канал Кремля

Кремль снова начал активно выкладывать видеоролики на своем YouTube-канале, несмотря на замедление сервиса, чтобы использовать эту возможность информирования зарубежной аудитории. Об этом, как сообщает 19 сентября ТАСС, рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Да», — ответил он на вопрос журналиста, связано ли возобновление публикаций с необходимостью доносить точку зрения России до западных зрителей.
«Мы задействуем все возможные на данный момент ресурсы для распространения информации о работе президента», — пояснил Песков.
YouTube-канал Kremlin создан в декабре 2005 года, через 10 месяцев после запуска видеохостинга. Сейчас у него 244 тысячи подписчиков. Самые первые ролики были выложены в 2009 году, во время президентства Дмитрия Медведева (2008–2012). В общей сложности на канале есть 924 видео. Последние месяцы он наполнялся нерегулярно. После видео о полете Путина на ракетоносце Ту-160М в феврале этого года в работе канала была пауза, а в сентябре публикации возобновились: сначала появилась запись пленарной сессии Восточного экономического форума на русском и английском языках, затем еще десяток видео с различных мероприятий. Параллельно Кремль начал развивать аккаунт в Rutube. За 15 дней там выложено около 20 видео, первое — тоже про ВЭФ.