    Сейчас

    +11˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +11˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 12

    0 м/с, штиль

    774мм

    95%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd91.67eur102.04

    Песков объяснил, почему оживился YouTube-канал Кремля

    3342
    10 комментариев

    Кремль снова начал активно выкладывать видеоролики на своем YouTube-канале, несмотря на замедление сервиса, чтобы использовать эту возможность информирования зарубежной аудитории. Об этом, как сообщает 19 сентября ТАСС, рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    «Да», — ответил он на вопрос журналиста, связано ли возобновление публикаций с необходимостью доносить точку зрения России до западных зрителей.

    «Мы задействуем все возможные на данный момент ресурсы для распространения информации о работе президента», — пояснил Песков.

    YouTube-канал Kremlin создан в декабре 2005 года, через 10 месяцев после запуска видеохостинга. Сейчас у него 244 тысячи подписчиков. Самые первые ролики были выложены в 2009 году, во время президентства Дмитрия Медведева (2008–2012). В общей сложности на канале есть 924 видео. Последние месяцы он наполнялся нерегулярно. После видео о полете Путина на ракетоносце Ту-160М в феврале этого года в работе канала была пауза, а в сентябре публикации возобновились: сначала появилась запись пленарной сессии Восточного экономического форума на русском и английском языках, затем еще десяток видео с различных мероприятий. Параллельно Кремль начал развивать аккаунт в Rutube. За 15 дней там выложено около 20 видео, первое — тоже про ВЭФ.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

    По теме

    YouTubeКремльПесковДмитрий Песков
    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ5
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 10

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    10
    close