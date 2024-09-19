Песков объяснил, почему оживился YouTube-канал Кремля

Кремль снова начал активно выкладывать видеоролики на своем YouTube-канале, несмотря на замедление сервиса, чтобы использовать эту возможность информирования зарубежной аудитории. Об этом, как сообщает 19 сентября ТАСС, рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.



«Да», — ответил он на вопрос журналиста, связано ли возобновление публикаций с необходимостью доносить точку зрения России до западных зрителей.



«Мы задействуем все возможные на данный момент ресурсы для распространения информации о работе президента», — пояснил Песков.

