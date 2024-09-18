У пассажиров «Боинга» лопнули барабанные перепонки и пошла кровь

Десятки пассажиров авиакомпании Delta Airlines пожаловались на недомогание из-за проблем с давлением в салоне во время полета из Солт-Лейк-Сити в Портленд. Об этом рассказал канал KSL.

Во время перелета 15 сентября пассажиры почувствовали, как самолет «нырнул в яму». После этого у многих начались проблемы с ушами: кто-то ощутил удар, кто-то — заложенность, уколы и «пузырение». У некоторых пошла кровь из носа и лопнули барабанные перепонки. Двое пассажиров, по данным на 17 сентября, продолжали лечение.



Джаси Персер говорит, что почувствовала, как ухо заложило, а затем внутри как будто запузырилось. «Я схватилась за ухо, а когда убрала руку, на ней была кровь», — вспоминает Джаси.



В письменном заявлении Delta Airlines говорится, что у самолета Boeing 737–900 возникли проблемы с герметизацией. О причинах не сообщается. Пилоты решили вернуться в Солт-Лейк-Сити. Там пострадавших уже ждали медики. Они выявили 10 человек, нуждающихся в обследовании или лечении. У Персер диагностировали разрыв барабанной перепонки.



Самолет проверили, техники успешно устранили проблему с герметизацией. 16 сентября вернули в эксплуатацию.

