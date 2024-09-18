Замов, задержанных после нападения подростка с молотком в школе Челябинска, отпустили в суде

Источник: СУ СК Челябинской области







Центральный районный суд Челябинска 18 сентября избирал меры пресечения фигурантам уголовных дел, возбужденных после нападения школьника с молотком на одноклассников и учительницу двумя днями ранее. Обвиняемыми стали школьный безопасник и замдиректора охранного предприятия.



Первым в суд привели заместителя директора ООО «ЧОП "Правопорядок +"» Сергея Ялманова, сообщает 74.RU. Именно это предприятие, по данным портала, отвечает за безопасность в челябинской школе № 68, где произошло нападение. Директор фирмы на звонки не отвечает, пишет издание. Ялманова обвиняют в оказании ЧОПом услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что повлекло причинение тяжкого вреда здоровью.

Заседание закрыли от журналистов, сославшись на медицинскую тайну потерпевших и то, что в процессе будут озвучены личные данные несовершеннолетнего. Следствие просило арестовать фигуранта до 16 ноября. Тот вину не признает и с запрошенной мерой был не согласен. Суд в ходатайстве отказал, и мужчину освободили из-под стражи.

Заместитель директора школы по безопасности Сергей Дементьев проходит обвиняемым по делу о халатности. В разговоре с журналистами в день происшествия он рассказал, что у него только должен был начаться отпуск.

Второе заседание тоже провели в закрытом режиме в связи с тайной следствия и возможным разглашением персональных данных несовершеннолетнего и медицинской тайны. Следствие просило поместить Дементьева под стражу до 16 ноября. Защита указывала, что он законопослушный гражданин и не согласен с арестом. Суд не стал его арестовывать и оставил на свободе.

Обоих фигурантов задержали этим утром.

Напомним, утром 16 сентября 13-летний ученик коррекционной школы № 68 напал с молотком на одноклассников и 57-летнюю учительницу. Пострадали трое детей и педагог. Все четверо были госпитализированы, двух девочек экстренно прооперировали. Накануне детей перевезли в Москву спецбортом МЧС. По информации Минздрава РФ, две девочки остаются в стабильно тяжелом состоянии. Они получили открытые черепно-мозговые травмы. Третий ребенок пройдет комплексную реабилитацию в центре Минздрава.

Источник: Минздрав России

После происшествия в челябинских школах усилили меры безопасности. Накануне ученики и их родители заметили возросшее количество силовиков возле и в самих образовательных учреждениях.