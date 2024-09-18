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    Замдиректора школы в Челябинске, куда подросток ворвался с молотком, обвинили в халатности

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    В Челябинске задержали заместителя директора филиала № 3 коррекционной школы № 68, где ученик напал на троих одноклассников и учителя, сообщает 18 сентября региональный СК. Замдиректора обвинили в халатности.

    Также возбуждено уголовное дело по факту «оказания частной охранной организацией услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (ч. 2 ст. 238 УК). Задержан заместитель директора охранного предприятия, ему предъявили обвинение.

    Вскоре суд изберет им меру пресечения.

    Напомним, 16 сентября в филиале № 3 коррекционной школы № 68 Челябинска 13-летний ученик напал на одноклассников и учителя с молотком. Среди пострадавших четыре человека: два мальчика, девочка и 57-летняя учительница, которая пыталась остановить нападавшего.

    Позже стало известно, что детей, которые сейчас находятся в больнице, отправят на лечение в Москву.

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