Детей, пострадавших при нападении на челябинскую школу, отправят на лечение в Москву

Детей, пострадавших в результате нападения на филиал №3 коррекционной школы №68 Челябинска, в сопровождении родителей планируют отправить специальным бортом на лечение в Москву, сообщает 17 сентября Министерство здравоохранения Челябинской области.



Сейчас они лечатся в Областной детской больнице. Медики оценивают их состояние как стабильное. В региональном Минздраве отметили, что дети были переведены из реанимации в отделение нейрохирургии. Проходить реабилитацию они будут на базе федеральных медучреждений.



Напомним, 16 сентября в филиале №3 коррекционной школы №68 Челябинска один из учеников напал на одноклассников и учителя с молотком. Всего пострадали четыре человека — два мальчика, девочка, а также 57-летняя учительница, которая пыталась остановить нападавшего и защитить детей.



Инцидент квалифицировали как халатность (293 УК) и организацию убийства двух и более лиц (105 УК). Дело об убийстве возбуждено по факту: 13-летний нападавший еще не достиг возраста уголовной ответственности. Подробнее читайте в материале «Фонтанки».

