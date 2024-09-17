74.RU: после нападения подростка с молотком в школах Челябинска массовое скопление силовиков

Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU







В челябинских школах усилили меры безопасности после нападения подростка с молотком на одноклассников и учителя. Родителей и детей просят не паниковать.



Утром 17 сентября в нескольких школах и лицеях Челябинска силовики проверяли сумки учеников на входе в учебные заведения, пишет 74.RU со слов читателей. По словам родителей учеников, у 11-го лицея скопилась очередь из учеников, некоторые ждали на улице, даже когда уроки уже начались. В некоторых школах вещи на входе не досматривали, но дежурили сотрудники полиции. В некоторых лишь увеличили количество охранников на смене.

В пресс-службе администрации Челябинска изданию не смогли прокомментировать досмотры и пообещали уточнить информацию. Накануне в мэрии анонсировали повышение мер безопасности в связи с нападением. В МВД Челябинской области отметили, что меры безопасности действительно усилили повсеместно. Родителей и учеников просят отнестись к этому с пониманием, а также не распространять «шокирующие» сообщения, не проверив их достоверность.

Напомним, накануне утром в коррекционной школе №68 города Челябинска семиклассник напал с молотком на одноклассников и учителя. В результате пострадали трое детей и 57-летняя учительница, которая пыталась его остановить. Пострадавших детей планируется отправить на лечение в Москву.

По факту произошедшего возбудили дела по статьям о халатности (293 УК РФ) и организации убийства двух и более лиц (105 УК РФ). Отмечается, что 13-летний нападавший еще не достиг возраста уголовной ответственности.