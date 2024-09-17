Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+25°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+25°

ясная погода, без осадков

ощущается как +25

1 м/c,

ю-з.

 773мм 46%
Подробнее
3 Пробки
USD 91,14
EUR 101,28
Рейтинг колледжей СПб
Как (не)стать пособником СБУ
(От)Личный Петербург — 2024
30 тысяч за диплом
Зачем нам Мексика
Заблудилась в лесу, ела ягоды
Маткапитал не работает?
Погода на неделю: осень близко
Второе покушение на Трампа
Рейтинги «Фонтанки»
Происшествия 74.RU: после нападения подростка с молотком в школах Челябинска массовое скопление силовиков

74.RU: после нападения подростка с молотком в школах Челябинска массовое скопление силовиков

930
3 комментария

В челябинских школах усилили меры безопасности после нападения подростка с молотком на одноклассников и учителя. Родителей и детей просят не паниковать.

Утром 17 сентября в нескольких школах и лицеях Челябинска силовики проверяли сумки учеников на входе в учебные заведения, пишет 74.RU со слов читателей. По словам родителей учеников, у 11-го лицея скопилась очередь из учеников, некоторые ждали на улице, даже когда уроки уже начались. В некоторых школах вещи на входе не досматривали, но дежурили сотрудники полиции. В некоторых лишь увеличили количество охранников на смене.

В пресс-службе администрации Челябинска изданию не смогли прокомментировать досмотры и пообещали уточнить информацию. Накануне в мэрии анонсировали повышение мер безопасности в связи с нападением. В МВД Челябинской области отметили, что меры безопасности действительно усилили повсеместно. Родителей и учеников просят отнестись к этому с пониманием, а также не распространять «шокирующие» сообщения, не проверив их достоверность.

Напомним, накануне утром в коррекционной школе №68 города Челябинска семиклассник напал с молотком на одноклассников и учителя. В результате пострадали трое детей и 57-летняя учительница, которая пыталась его остановить. Пострадавших детей планируется отправить на лечение в Москву.

По факту произошедшего возбудили дела по статьям о халатности (293 УК РФ) и организации убийства двух и более лиц (105 УК РФ). Отмечается, что 13-летний нападавший еще не достиг возраста уголовной ответственности.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Челябинск Нападение в школе
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
282493173
17 сентября 2024, 14:20
массовое скопление бездельников
Antuan Rokanten
17 сентября 2024, 14:30
Поздно. Теперь удар надо ждать в другом месте.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
«Черноморская винная неделя» в Краснодарском крае стартует 30 сентября
16 сентября, 10:00
Новости компаний
Смартфонам ищут пару
17 сентября, 14:20
Новости компаний
Группа Аквилон готовит к сдаче целый ряд социальных объектов
16 сентября, 18:00
ТОП 5
Новости компаний
Смартфонам ищут пару
17 сентября, 14:20
Группа Аквилон готовит к сдаче целый ряд социальных объектов
16 сентября, 18:00
В Нижнем Новгороде утвердили проект планировки территории третьей очереди GloraX Premium Черниговская
16 сентября, 14:05
С поддержкой Фонда МСП самозанятые масштабируют бизнес
16 сентября, 13:30
«Алмаз — Антей» представляет на Промышленно-энергетическом форуме TNF 2024 продукцию для ТЭК
16 сентября, 11:40
«Черноморская винная неделя» в Краснодарском крае стартует 30 сентября
16 сентября, 10:00
Чтобы не терять женщин: врачи рассказали, что должно входить в обследования женского здоровья в разном возрасте
14 сентября, 18:00
Важней всего — порядок в доме
13 сентября, 18:00
В Выборгском районе завершили строительство жилой части крупного квартала у двух парков
13 сентября, 16:00
Открытие первых комьюнити-центров для общения соседей — Setl Комьюнити
13 сентября, 15:46
Беспроцентная рассрочка в сентябре от ЛСР
13 сентября, 15:10
Стартовали продажи видовых квартир в элитном жилом комплексе Grand View
13 сентября, 15:00