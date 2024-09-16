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Происшествия СК показал комнату подростка, подозреваемого в нападении с молотком на одноклассников в Челябинске

СК показал комнату подростка, подозреваемого в нападении с молотком на одноклассников в Челябинске

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Кадры из челябинской коррекционной школы № 68 на улице Барбюса, в которой произошло нападение на детей и учителя, показал Следственный комитет региона 16 сентября. Также ведомство опубликовало видео из квартиры 13-летнего подозреваемого, который учится в этой же школе.

На кадрах из квартиры школьника — обычная комната подростка с компьютером, школьными принадлежностями и учебниками.

По предварительной информации, в филиале № 3 коррекционного учебного заведения один из учеников избил одноклассников и учителя, используя молоток. По некоторым сведениям, семиклассник принёс на уроки еще и нож, а также пневматический пистолет, который не использовал.

В СК не назвали количество пострадавших. Детский омбудсмен в регионе Евгения Майорова сообщила, что травмы получили учительница и трое 13-летних учеников. По предварительным данным, двое школьников в тяжёлом состоянии, ещё один в коме.

Случившееся в школе 16 сентября квалифицировали как халатность (293 УК) и организацию убийства двух и более лиц (105 УК). Дело об убийстве возбуждено по факту, 13-летний подросток еще не достиг возраста уголовной ответственности.

О том, что известно о нападении в челябинской школе, читайте здесь.

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