Крым планируют полностью зачистить от активов украинских олигархов

В Крыму продолжится работа по выявлению собственности украинских олигархов и враждебно настроенных к России лиц. Об этом 18 сентября РИА Новости сообщил глава парламента республики Владимир Константинов. По его словам, полуостров полностью зачистят от таких активов.



Константинов отметил, что работу по выявлению таких объектов продолжит новоизбранный крымский парламент. «С моральной точки зрения эту работу необходимо довести до конца. И мы это сделаем», — сказал глава парламента республики.



Крымский парламент с осени 2022 года принял серию решений о национализации имущества ряда украинских политиков и олигархов, связанных с киевским режимом и совершающих в отношении России недружественные действия. Работой по выявлению активов занимается антитеррористическая комиссия. Глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что средства от продажи имущества пойдут в том числе на нужды участников специальной военной операции. В список национализированных, а затем проданных на торгах активов попала квартира семьи Владимира Зеленского в поселке Ливадия.

