Лукашенко на патриотическом форуме в Минске спели «Балладу о диктаторе»

На патриотическом форуме в Минске, приуроченном ко Дню народного единства, президенту Белоруссии Александру Лукашенко сделали «творческий подарок», передает агентство БЕЛТА 17 сентября.

Сюрприз под названием «Баллада о диктаторе» анонсировала со сцены пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт. Слова баллады написал молдавский поэт Павел Дуганов. Положили это произведение на музыку и снабдили графикой композитор Валерий Шмат и арт-группа «Белорусы».

В балладе говорится о природе и культуре Белоруссии, а глава государства «объясняется ей в любви, а любимую не отдают!» При этом «враги верещат "диктатор" и брызжут слюной, как ртутью», а он тем временем «строит больницы, дороги и храмы», пока в недружественных странах делают «ракеты-убийцы». Завершают песню такие слова: «Страна — его Альма-матер с ароматом свежего хлеба. Улыбнется спокойно диктатор, глядя в родины мирное небо».



Наталья Эйсмонт подчеркнула, что работа над этим произведением велась в тайне, потому что Александр Лукашенко «против вождизма».