Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+16°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+16°

пасмурно, без осадков

ощущается как +16

1 м/c,

зап.

 773мм 84%
Подробнее
1 Пробки
USD 91,43
EUR 101,51
Наследство Васильева
Рейтинг колледжей СПб
(От)Личный Петербург — 2024
Как (не)стать пособником СБУ
30 тысяч за диплом
Зачем нам Мексика
Рейтинги «Фонтанки»
Политика Лукашенко на патриотическом форуме в Минске спели «Балладу о диктаторе»

Лукашенко на патриотическом форуме в Минске спели «Балладу о диктаторе»

788
6 комментариев

На патриотическом форуме в Минске, приуроченном ко Дню народного единства, президенту Белоруссии Александру Лукашенко сделали «творческий подарок», передает агентство БЕЛТА 17 сентября.

Сюрприз под названием «Баллада о диктаторе» анонсировала со сцены пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт. Слова баллады написал молдавский поэт Павел Дуганов. Положили это произведение на музыку и снабдили графикой композитор Валерий Шмат и арт-группа «Белорусы».

В балладе говорится о природе и культуре Белоруссии, а глава государства «объясняется ей в любви, а любимую не отдают!» При этом «враги верещат "диктатор" и брызжут слюной, как ртутью», а он тем временем «строит больницы, дороги и храмы», пока в недружественных странах делают «ракеты-убийцы». Завершают песню такие слова: «Страна — его Альма-матер с ароматом свежего хлеба. Улыбнется спокойно диктатор, глядя в родины мирное небо».

Наталья Эйсмонт подчеркнула, что работа над этим произведением велась в тайне, потому что Александр Лукашенко «против вождизма».

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
Сила в Правде!!
18 сентября 2024, 01:22
и как люди могут так себя не уважать не понимаю.
265927066
18 сентября 2024, 01:16
Примерно 200 тысяч беларусов уехали из страны после последних "выборов". Остались рабы.............
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Лимиты финансирования по Семейной ипотеке заканчиваются
17 сентября, 18:00
Новости компаний
Открыт конкурс на разработку проекта многоквартирного дома в ЖК NEWПИТЕР
17 сентября, 17:55
Новости компаний
На Чемпионате высоких технологий Сбер покажет свои инновации для повышения качества жизни
17 сентября, 17:10
ТОП 5
Новости компаний
Лимиты финансирования по Семейной ипотеке заканчиваются
17 сентября, 18:00
Открыт конкурс на разработку проекта многоквартирного дома в ЖК NEWПИТЕР
17 сентября, 17:55
На Чемпионате высоких технологий Сбер покажет свои инновации для повышения качества жизни
17 сентября, 17:10
Банк «Санкт-Петербург» в финале народного конкурса в номинации «Ипотечный банк»
17 сентября, 15:20
Смартфонам ищут пару
17 сентября, 14:20
Группа Аквилон готовит к сдаче целый ряд социальных объектов
16 сентября, 18:00
В Нижнем Новгороде утвердили проект планировки территории третьей очереди GloraX Premium Черниговская
16 сентября, 14:05
С поддержкой Фонда МСП самозанятые масштабируют бизнес
16 сентября, 13:30
«Алмаз — Антей» представляет на Промышленно-энергетическом форуме TNF 2024 продукцию для ТЭК
16 сентября, 11:40
«Черноморская винная неделя» в Краснодарском крае стартует 30 сентября
16 сентября, 10:00
Чтобы не терять женщин: врачи рассказали, что должно входить в обследования женского здоровья в разном возрасте
14 сентября, 18:00
Важней всего — порядок в доме
13 сентября, 18:00