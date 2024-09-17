В Москве ищут девушек, устроивших танцы у храма под звон колоколов

Сотрудники полиции начали проверку после публикации в Сети видео с танцующими на фоне храма девушками в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах 17 сентября.



Видео было снято на фоне храма Николая Чудотворца. Участницы съемки танцевали под звон колоколов. В настоящее время стражи порядка устанавливают их личности.



«Господи, какой ужас!» — комментируют происходящее прохожие за кадром.



Танцовщицам может грозить статья об оскорблении чувств верующих (148 УК РФ).

