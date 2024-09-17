    Сейчас

    +25˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +25˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 25

    1 м/с, ю-з

    773мм

    46%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd91.14eur101.28

    В Москве ищут девушек, устроивших танцы у храма под звон колоколов

    2283
    43 комментария

    Сотрудники полиции начали проверку после публикации в Сети видео с танцующими на фоне храма девушками в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах 17 сентября.

    Видео было снято на фоне храма Николая Чудотворца. Участницы съемки танцевали под звон колоколов. В настоящее время стражи порядка устанавливают их личности.

    «Господи, какой ужас!» — комментируют происходящее прохожие за кадром.

    Танцовщицам может грозить статья об оскорблении чувств верующих (148 УК РФ).

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Танцы
    ЛАЙК1
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 43

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    43
    close