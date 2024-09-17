«Решение этих вопросов с нами надолго»: в «Единой России» недовольны результатами «Демографии»

Фракция «Единая Россия» недовольна выполнением нацпроекта «Демография». Об этом заявила заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова во время брифинга. Её слова передает «Дума ТВ»
«Со своей стороны члены фракции "Единая Россия" уже проанализировали эффективность нацпроекта "Демография", отмечая крайнюю недостаточность реализации целого спектра его параметров. Кроме того, были отменены критерии эффективности», — отметила Анна Кузнецова.
Депутат уточнила, что поддержка семей с детьми и решение демографических вопросов «теперь с нами надолго». Помимо этого, Кузнецова вспомнила слова президента России Владимира Путина, согласно которым измерять эффективность национальных проектов нужно не числом проведенных мероприятий и освоенных средств, а «реальным влиянием на жизни людей» и улучшением их жизни.
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