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    «Решение этих вопросов с нами надолго»: в «Единой России» недовольны результатами «Демографии»

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    Фракция «Единая Россия» недовольна выполнением нацпроекта «Демография». Об этом заявила заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова во время брифинга. Её слова передает «Дума ТВ» 17 сентября.

    «Со своей стороны члены фракции "Единая Россия" уже проанализировали эффективность нацпроекта "Демография", отмечая крайнюю недостаточность реализации целого спектра его параметров. Кроме того, были отменены критерии эффективности», — отметила Анна Кузнецова.

    Депутат уточнила, что поддержка семей с детьми и решение демографических вопросов «теперь с нами надолго». Помимо этого, Кузнецова вспомнила слова президента России Владимира Путина, согласно которым измерять эффективность национальных проектов нужно не числом проведенных мероприятий и освоенных средств, а «реальным влиянием на жизни людей» и улучшением их жизни.

    Год назад Анна Кузнецова призывала женщин рожать первых детей в 20 лет. «Первые дети у нас должны родиться, когда маме примерно 20 лет, тогда семья, по статистике, сможет иметь 3-х, 4-х и более детей», — сказала депутат.

    Ранее первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи Татьяна Буцкая заявила, что работодатель должен отслеживать коэффициент рождаемости в своем коллективе.

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