«Решение этих вопросов с нами надолго»: в «Единой России» недовольны результатами «Демографии»

Фракция «Единая Россия» недовольна выполнением нацпроекта «Демография». Об этом заявила заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова во время брифинга. Её слова передает «Дума ТВ» 17 сентября .



«Со своей стороны члены фракции "Единая Россия" уже проанализировали эффективность нацпроекта "Демография", отмечая крайнюю недостаточность реализации целого спектра его параметров. Кроме того, были отменены критерии эффективности», — отметила Анна Кузнецова.



Депутат уточнила, что поддержка семей с детьми и решение демографических вопросов «теперь с нами надолго». Помимо этого, Кузнецова вспомнила слова президента России Владимира Путина, согласно которым измерять эффективность национальных проектов нужно не числом проведенных мероприятий и освоенных средств, а «реальным влиянием на жизни людей» и улучшением их жизни.

