Депутат Госдумы Буцкая предложила работодателям следить за тем, сколько детей рожают их сотрудники

Работодатель должен отслеживать коэффициент рождаемости в своем коллективе. Об этом 4 сентября в рамках Восточного экономического форума заявила первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи Татьяна Буцкая, пишет 72.RU. По мнению депутата, многодетные семьи сейчас становятся «новой элитой», им будет оказана лучшая поддержка.

Буцкая считает, что не только губернаторы должны отчитываться по коэффициенту рождаемости. Делать это могут и работодатели. «Каждый работодатель на своём рабочем месте должен посмотреть: а какой у вас коэффициент рождаемости? В вашем коллективе? У вас есть плюс один ребёнок в этом году от каждого, кто может родить ребёнка или нет», – сказала Татьяна Буцкая.

Зампред подчеркнула, что сейчас некоторые компании у себя уже начали высчитывать коэффициент рождаемости. Дальше эти данные будут отслеживаться. «Мы посмотрели, какой сейчас коэффициент рождаемости в этих компаниях. <...> Через год наша задача, чтобы он увеличился», – подчеркнула Буцкая.



С 2025 года в Мурманской области за второго ребенка женщинам будут выплачивать «зарплату мамы». Функция будет доступна в случае, «если того требует уровень дохода семьи». Соответствующий проект уже действует с 2018 года для женщин Заполярья, родивших первенца до 26 лет.