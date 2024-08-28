В Мурманской области начнут выплачивать «зарплату мамы» за рождение второго ребенка

В Мурманской области с 2025 года начнут выплачивать «зарплату мамы» за рождение второго ребенка. Об этом 28 августа сообщила пресс-служба областного правительства.



В релизе цитируется заявление губернатора региона Андрея Чибиса, выступившего с презентацией «обновленного плана «На Севере — жить»:

«В будущем году расширим проект, который позволил преодолеть отрицательную динамику рождаемости первенцев в Мурманской области», сказал Чибис и добавил, что жительницы Заполярья смогут получать «Зарплату мамы» при рождении второго ребёнка, «если того требует уровень дохода семьи».