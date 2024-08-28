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    В Мурманской области начнут выплачивать «зарплату мамы» за рождение второго ребенка

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    В Мурманской области с 2025 года начнут выплачивать «зарплату мамы» за рождение второго ребенка. Об этом 28 августа сообщила пресс-служба областного правительства.

    В релизе цитируется заявление губернатора региона Андрея Чибиса, выступившего с презентацией «обновленного плана «На Севере — жить»:

    «В будущем году расширим проект, который позволил преодолеть отрицательную динамику рождаемости первенцев в Мурманской области», сказал Чибис и добавил, что жительницы Заполярья смогут получать «Зарплату мамы» при рождении второго ребёнка, «если того требует уровень дохода семьи».

    «Зарплату мамы» ввели в Мурманской области с 2018 года для женщин, родивших первенца до 26 лет, затем возрастной предел подняли до 30 лет, а потом «зарплату мамы» стали давать женщинам, рожаюobv после 30 лет. Выплата в размере 75% от прожиточного минимума на ребенка в Мурманской области составляет 17 760 рублей и выплачивается до достижения ребенком 1,5 лет.

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    Зарплата мамыМурманская областьВыплата на второго ребенкаАндрей Чибис
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