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Происшествия WSJ: подозреваемый в покушении на Трампа говорил о желании убить Путина

WSJ: подозреваемый в покушении на Трампа говорил о желании убить Путина

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9 комментариев

Райан Уэсли Раут, подозреваемый в покушении на Дональда Трампа, в годы своей проукраинской деятельности действовал настолько непредсказуемо, что сталкивавшиеся с ним американцы сообщали о его поведении властям США. Об этом 16 сентября написала газета The Wall Street Journal.

Мужчина не только критиковал Трампа, но и говорил о желании убить российского президента Владимира Путина и северокорейского лидера Ким Чен Ына. Об этом изданию рассказала медсестра Челси Уолш, которая в 2022 году работала в Киеве и общалась с Раутом. Она назвала его «самым опасным американцем» из всех, кого встречала на Украине.

Бывший офицер ЦРУ Сара Адамс, работавшая с американскими группами помощи Украине, отмечает, что волонтеров в 2023 году предупреждали об опасности сотрудничества с Раутом, его называли «мошенником» и «своеобразным психом».

Раута задержали 15 сентября после инцидента, который силовики назвали покушением на Трампа. Политик играл в гольф на своем поле во Флориде, и агент Секретной службы заметил ствол винтовки, торчащий из кустов. Трамп не пострадал. По данным Секретной службы, Раут не стрелял в политика. Мужчину удалось поймать благодаря свидетелю. Он обвиняется по двум пунктам: хранение огнестрельного оружия в период осуждения за совершение уголовного преступления и хранение огнестрельного оружия со стертым серийным номером. СМИ писали, что Раут бывал на Украине и пытался вербовать солдат для участия в украинском конфликте, но к нему относились несерьёзно.

Это было второе покушение на Трампа за последнее время. Первое было совершено 13 июля во время предвыборного митинга.

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Покушение на Трампа Дональд Трамп Украинский конфликт
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Комментарии
9
DanCitizen
17 сентября 2024, 08:51
Вполне здравое желание
Narrativ 𒆜
17 сентября 2024, 09:47
какой человек хороший!
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