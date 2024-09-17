WSJ: подозреваемый в покушении на Трампа говорил о желании убить Путина

Райан Уэсли Раут, подозреваемый в покушении на Дональда Трампа, в годы своей проукраинской деятельности действовал настолько непредсказуемо, что сталкивавшиеся с ним американцы сообщали о его поведении властям США. Об этом 16 сентября написала газета The Wall Street Journal.



Мужчина не только критиковал Трампа, но и говорил о желании убить российского президента Владимира Путина и северокорейского лидера Ким Чен Ына. Об этом изданию рассказала медсестра Челси Уолш, которая в 2022 году работала в Киеве и общалась с Раутом. Она назвала его «самым опасным американцем» из всех, кого встречала на Украине.



Бывший офицер ЦРУ Сара Адамс, работавшая с американскими группами помощи Украине, отмечает, что волонтеров в 2023 году предупреждали об опасности сотрудничества с Раутом, его называли «мошенником» и «своеобразным психом».



Раута задержали 15 сентября после инцидента, который силовики назвали покушением на Трампа. Политик играл в гольф на своем поле во Флориде, и агент Секретной службы заметил ствол винтовки, торчащий из кустов. Трамп не пострадал. По данным Секретной службы, Раут не стрелял в политика. Мужчину удалось поймать благодаря свидетелю. Он обвиняется по двум пунктам: хранение огнестрельного оружия в период осуждения за совершение уголовного преступления и хранение огнестрельного оружия со стертым серийным номером. СМИ писали, что Раут бывал на Украине и пытался вербовать солдат для участия в украинском конфликте, но к нему относились несерьёзно.

Это было второе покушение на Трампа за последнее время. Первое было совершено 13 июля во время предвыборного митинга.