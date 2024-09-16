Медики спасают 4-летнего ребёнка, выпавшего из окна в Гатчине

Жаркое начало осени и открытые настежь окна продолжают пополнять статистику детских травм в Ленобласти. В Гатчинском районе врачи спасают девочку после полёта со второго этажа.



Четырёхлетняя жительница Гатчины поступила в больницу накануне в девятом часу вечера, стало известно «Фонтанке» 16 сентября . По предварительным данным, оставшись без внимания взрослых, она забралась на подоконник и выпала из квартиры на втором этаже.

Девочку в тяжёлом состоянии поместили в реанимацию.

Все обстоятельства случившегося выясняет областной Следственный комитет. В ведомстве напоминают, что обезопасить маленьких детей помогут решётки или фиксаторы, которые позволяют открыть окно максимум на несколько сантиметров. Лучше всего, если в квартирах, где есть малыши, рядом с окнами не будет мебели, позволяющей детям залезть на подоконник.