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    Увидеть и оценить. Смольный пригласил горожан прогуляться по новому пространству вокруг Суздальских озер

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    Вице-губернатор Евгений Разумишкин 13 сентября рассказал о том, что большая часть работ по благоустройству пространства вокруг Суздальских озер завершена. Для жителей открыты современные прогулочные дорожки, места отдыха и велопарковки. Все работы планируют завершить не позднее декабря 2024 года.

    Благоустройство пляжей вокруг Суздальских озер началось четыре года назад, в 2020-м. Первым начали совершенствовать облик Верхнего Суздальского озера (ближайшего к метро «Озерки»). После этого организовали общественные пространства со спортивной и детской площадкой у Среднего и Нижнего озер. На пляжи завезли дополнительный песок, проложили вдоль берега новые дорожки с экомостиками и террасами. В 2022-м установили больше современных скамеек, лежаков и урн, появились новые кабинки для переодевания. Вслед за этим комплексно благоустроили пространство вокруг Среднего Суздальского озера: вокруг него тоже были проложены новые дорожки и установлены современные архитектурные формы.

    В 2024-м озеленение продолжалось, завершалось обустройство дорожек и оборудование кабинок для переодевания. У Верхнего Суздальского озера установили декоративные бревна, волнообразные скамьи, мостики и оборудовали велопарковку, выполнили мощение дорожек, установили деревянный причал.

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    Всего в рамках проекта на этой территории планировали высадить 268 деревьев, больше 7,5 тысячи кустарников, около 15,5 тысячи цветов, травянистых растений и растений живой изгороди.

    «Особое внимание при благоустройстве было уделено зонам для маломобильных групп населения — специальные скамьи и раздевалка, предусмотренная для лиц с ограниченными возможностями здоровья. На входе установлен специальный QR-код, ведущий на страницу с историей Суздальских озер», — рассказал в своем телеграм-блоге Евгений Разумишкин.

    Он пригласил горожан прогуляться по обновленному городскому пространству и оценить изменения своими глазами.

    По данным сайта Госзакупок, только в 2024 году было проведено семь тендеров на благоустройство Суздальских озер. Общая стоимость закупок за год составила 206,4 миллиона рублей. Благоустройство проводят в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

    Ранее «Фонтанка» рассказывала о том, как Нижнее Суздальское озеро обставили забором от «посторонних» на время благоустройства.

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