Увидеть и оценить. Смольный пригласил горожан прогуляться по новому пространству вокруг Суздальских озер

Вице-губернатор Евгений Разумишкин 13 сентября рассказал о том, что большая часть работ по благоустройству пространства вокруг Суздальских озер завершена. Для жителей открыты современные прогулочные дорожки, места отдыха и велопарковки. Все работы планируют завершить не позднее декабря 2024 года .



Благоустройство пляжей вокруг Суздальских озер началось четыре года назад, в 2020-м . Первым начали совершенствовать облик Верхнего Суздальского озера (ближайшего к метро «Озерки»). После этого организовали общественные пространства со спортивной и детской площадкой у Среднего и Нижнего озер. На пляжи завезли дополнительный песок, проложили вдоль берега новые дорожки с экомостиками и террасами. В 2022-м установили больше современных скамеек, лежаков и урн, появились новые кабинки для переодевания. Вслед за этим комплексно благоустроили пространство вокруг Среднего Суздальского озера: вокруг него тоже были проложены новые дорожки и установлены современные архитектурные формы.