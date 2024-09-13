Увидеть и оценить. Смольный пригласил горожан прогуляться по новому пространству вокруг Суздальских озер

Вице-губернатор Евгений Разумишкин 13 сентября рассказал о том, что большая часть работ по благоустройству пространства вокруг Суздальских озер завершена. Для жителей открыты современные прогулочные дорожки, места отдыха и велопарковки. Все работы планируют завершить не позднее декабря
Благоустройство пляжей вокруг Суздальских озер началось четыре года назад,
В 2024-м озеленение продолжалось, завершалось обустройство дорожек и оборудование кабинок для переодевания. У Верхнего Суздальского озера установили декоративные бревна, волнообразные скамьи, мостики и оборудовали велопарковку, выполнили мощение дорожек, установили деревянный причал.
Всего в рамках проекта на этой территории планировали высадить
«Особое внимание при благоустройстве было уделено зонам для маломобильных групп населения — специальные скамьи и раздевалка, предусмотренная для лиц с ограниченными возможностями здоровья. На входе установлен специальный
Он пригласил горожан прогуляться по обновленному городскому пространству и оценить изменения своими глазами.
По данным сайта Госзакупок, только в 2024 году было проведено семь тендеров на благоустройство Суздальских озер. Общая стоимость закупок за год составила
Ранее «Фонтанка» рассказывала о том, как Нижнее Суздальское озеро обставили забором от «посторонних» на время благоустройства.