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Город Смольный намерен включить в реестр региональных памятников Малый Гостиный двор и Университет технологии и дизайна

Смольный намерен включить в реестр региональных памятников Малый Гостиный двор и Университет технологии и дизайна

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3 комментария

В список объектов культурного наследия регионального значения Петербурга могут попасть Малый Гостиный двор и здание Русского банка для внешней торговли (здание Текстильного института). Такие проекты распоряжений КГИОП опубликованы 13 сентября на портале антикоррупционной экспертизы. Сейчас оба являются выявленными объектами культурного наследия.

Согласно документам, ансамбль «Малый Гостиный двор» будет включать в себя комплекс зданий по адресу: Банковский переулок, дом 3, литера Б, Москательный переулок, дом 4, литера В, Мучной переулок, дом 2, литера Г, Садовая улица, дом 25, литера А, набережная канала Грибоедова, дом 34, литера А, Садовая улица, дом 23/6, литера А, Садовая улица, дом 21а.

Здание Русского банка для внешней торговли (здание Текстильного института) находится по адресу: Большая Морская улица, дом 18, литера А. Сейчас там располагается Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна.

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Комментарии
3
280649879
13 сентября 2024, 18:32
Обновили бы университет еще и внутри. Некоторые коридоры прямо привет из 90-х, про классы вообще молчу.
Су Люк Ын
13 сентября 2024, 18:19
очередной Позор! барыг да тряпку Хотят увековечить! вот в Наше время увековечивали неких Рабочих, крестьян, фабрикантов, поваров, совхозников, матросов, солдатов!
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