Смольный намерен включить в реестр региональных памятников Малый Гостиный двор и Университет технологии и дизайна

В список объектов культурного наследия регионального значения Петербурга могут попасть Малый Гостиный двор и здание Русского банка для внешней торговли (здание Текстильного института). Такие проекты распоряжений КГИОП опубликованы 13 сентября на портале антикоррупционной экспертизы. Сейчас оба являются выявленными объектами культурного наследия.

Согласно документам, ансамбль «Малый Гостиный двор» будет включать в себя комплекс зданий по адресу: Банковский переулок, дом 3, литера Б, Москательный переулок, дом 4, литера В, Мучной переулок, дом 2, литера Г, Садовая улица, дом 25, литера А, набережная канала Грибоедова, дом 34, литера А, Садовая улица, дом 23/6, литера А, Садовая улица, дом 21а.