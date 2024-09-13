В подвале Николаевской больницы нашли труп мужчины со следами удушения

Утро 13 сентября у сотрудников Николаевской больницы в Петергофе началось со страшной находки. В подвале медицинского учреждения был обнаружен труп неизвестного мужчины со следами удушения, рядом находился ремень.



В полицию об этом сообщили сразу после 8 утра. Личность погибшего оперативно установить не удалось. Персонал описал его как седого мужчину, которому около 70 лет.

По данному факту проводится проверка.

Как узнала «Фонтанка», пациент больницы вышел якобы покурить. Вероятно, он дожидался, когда появившийся на работе дворник покинет служебное помещение. Следующий вошедший в подвал сотрудник и обнаружил мужчину уже мертвым.