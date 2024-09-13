    Сейчас

    +26˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +26˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 26

    2 м/с, ю-в

    762мм

    49%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd91.11eur100.39

    В подвале Николаевской больницы нашли труп мужчины со следами удушения

    3476
    6 комментариев

    Утро 13 сентября у сотрудников Николаевской больницы в Петергофе началось со страшной находки. В подвале медицинского учреждения был обнаружен труп неизвестного мужчины со следами удушения, рядом находился ремень.

    В полицию об этом сообщили сразу после 8 утра. Личность погибшего оперативно установить не удалось. Персонал описал его как седого мужчину, которому около 70 лет.

    По данному факту проводится проверка.

    Как узнала «Фонтанка», пациент больницы вышел якобы покурить. Вероятно, он дожидался, когда появившийся на работе дворник покинет служебное помещение. Следующий вошедший в подвал сотрудник и обнаружил мужчину уже мертвым.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ5

    Комментарии 6

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close