В Ленобласти нашли боеприпасы времен ВОВ. Посмотрите, как пиротехники обезвреживают гигантскую авиабомбу

Близ деревни Ситомля в Тихвинском районе Ленобласти нашли авиабомбу. Пиротехники Невского спасательного центра уничтожили боеприпас времен Великой Отечественной войны и запечатлели это на камеру. Кадрами ликвидации взрывоопасного предмета поделились в Telegram-канале МЧС России в пятницу, 13 сентября.

Кроме того, накануне около Юкковского сельского поселения Всеволожского района было найдено 12 других боеприпасов времен ВОВ. Как стало известно «Фонтанке», на взрывоопасные предметы наткнулся местный житель, прогуливающийся по лесу у озера Лампиярви. Две противотанковые мины находились в полотне грунтовой дороги в луже, минометная мина лежала между берез. Также было найдено еще несколько мин, гранат и снаряд весом 150 килограммов.

Ранее «Фонтанка» рассказывала, как водолазы спецполка Росгвардии по СЗФО нашли 79 патронов разного калибра на дне Зимней канавки у Эрмитажа. Все это было завернуто в пакет черного цвета.

