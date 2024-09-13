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Происшествия В Ленобласти нашли боеприпасы времен ВОВ. Посмотрите, как пиротехники обезвреживают гигантскую авиабомбу

В Ленобласти нашли боеприпасы времен ВОВ. Посмотрите, как пиротехники обезвреживают гигантскую авиабомбу

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4 комментария

Близ деревни Ситомля в Тихвинском районе Ленобласти нашли авиабомбу. Пиротехники Невского спасательного центра уничтожили боеприпас времен Великой Отечественной войны и запечатлели это на камеру. Кадрами ликвидации взрывоопасного предмета поделились в Telegram-канале МЧС России в пятницу, 13 сентября.

Вес авиабомбы составил 50 килограммов. Для безопасной ликвидации боеприпас увезли на спецполигон.

Кроме того, накануне около Юкковского сельского поселения Всеволожского района было найдено 12 других боеприпасов времен ВОВ. Как стало известно «Фонтанке», на взрывоопасные предметы наткнулся местный житель, прогуливающийся по лесу у озера Лампиярви. Две противотанковые мины находились в полотне грунтовой дороги в луже, минометная мина лежала между берез. Также было найдено еще несколько мин, гранат и снаряд весом 150 килограммов.

Ранее «Фонтанка» рассказывала, как водолазы спецполка Росгвардии по СЗФО нашли 79 патронов разного калибра на дне Зимней канавки у Эрмитажа. Все это было завернуто в пакет черного цвета.

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Комментарии
4
chip1
13 сентября 2024, 12:55
50 кг - гигантская) вес аккумулятора в грузовике и то больше)
AlBerkut
13 сентября 2024, 13:34
И чего гигантского в ФАБ-50?🤔 Если что, в ВОВ РККА применяла ФАБ-5000НГ, калибром ровно в 100 раз больше. А бриты юзали толлбои и гранд слэмы, калибром, соответственно 5500 и ~100000 кг... Если 50 кг гигантская, то это тогда какие? 🤔
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