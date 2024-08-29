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Город Водолазы нашли 79 патронов разного калибра на дне Зимней канавки у Эрмитажа

Водолазы нашли 79 патронов разного калибра на дне Зимней канавки у Эрмитажа

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9 комментариев

Водолазы спецполка Росгвардии по СЗФО нашли 79 патронов разного калибра на дне Зимней канавки у Эрмитажа. Все это было завернуто в пакет черного цвета. Там же лежал старый мобильник-раскладушка.

Сейчас специалисты пытаются установить принадлежность патронов, отметили в пресс-службе ведомства.

В последний раз на дне Зимней канавки водолазы нашли мину времен Великой Отечественной войны. Боеприпас за несколько десятков лет сильно заржавел, но все еще мог быть опасен. Его вывезли на полигон и уничтожили.

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Комментарии
9
Koma2024
29 августа 2024, 11:46
Матросы при штурме Зимнего сбросили. А мобильник Керенского!
Ser_N0771
29 августа 2024, 11:23
Там один актер с усами и широкополой шляпой часто парковался с нарушением правил... надо у него спросить, может чего видел, ка-на-лья...
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