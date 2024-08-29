Водолазы нашли 79 патронов разного калибра на дне Зимней канавки у Эрмитажа

Водолазы спецполка Росгвардии по СЗФО нашли 79 патронов разного калибра на дне Зимней канавки у Эрмитажа. Все это было завернуто в пакет черного цвета. Там же лежал старый мобильник-раскладушка.

Сейчас специалисты пытаются установить принадлежность патронов, отметили в пресс-службе ведомства.



В последний раз на дне Зимней канавки водолазы нашли мину времен Великой Отечественной войны. Боеприпас за несколько десятков лет сильно заржавел, но все еще мог быть опасен. Его вывезли на полигон и уничтожили.



1 из 3 Источник: Росгвардия. Северо-Западный округ