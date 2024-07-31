    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 19

    2 м/с, зап

    752мм

    81%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd86.33eur93.29

    Водолазы нашли мину времен войны на дне Зимней канавки у Эрмитажа

    1701
    1 комментарий

    Водолазы Росгвардии нашли мину времен Великой Отечественной войны на дне Зимней канавки у Эрмитажа. Боеприпас за это время сильно заржавел. Об этом 31 июля рассказала пресс-служба ведомства.

    ПоделитьсяПоделиться

    В операции по разминированию участвовали сотрудники ОМОНа «Бастион» из Главного управления Росгвардии. Перекрытие судоходства на участке реки Мойки обеспечили экипажи на катерах транспортного ОМОНа «Балтика».

    Выяснилось, что на дне канала лежала минометная мина калибра 120 мм. Боеприпас подняли со дна и отвезли на специальный полигон для уничтожения.

    В июне 2024 года «Фонтанка» рассказывала о более внушительной находке. Тогда специалисты вывезли из Кронштадта пять авиационных донных мин. В годы войны такие бомбы сбрасывали с самолетов для уничтожения подводных лодок или любых надводных кораблей.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ4
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close