Водолазы нашли мину времен войны на дне Зимней канавки у Эрмитажа

Водолазы Росгвардии нашли мину времен Великой Отечественной войны на дне Зимней канавки у Эрмитажа. Боеприпас за это время сильно заржавел. Об этом 31 июля рассказала пресс-служба ведомства.
В операции по разминированию участвовали сотрудники ОМОНа «Бастион» из Главного управления Росгвардии. Перекрытие судоходства на участке реки Мойки обеспечили экипажи на катерах транспортного ОМОНа «Балтика».
Выяснилось, что на дне канала лежала минометная мина калибра 120 мм. Боеприпас подняли со дна и отвезли на специальный полигон для уничтожения.
В июне 2024 года «Фонтанка» рассказывала о более внушительной находке. Тогда специалисты вывезли из Кронштадта пять авиационных донных мин. В годы войны такие бомбы сбрасывали с самолетов для уничтожения подводных лодок или любых надводных кораблей.