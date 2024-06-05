В Кронштадте нашли донные мины времен войны. Размер впечатляет

Боеприпасы времен Великой Отечественной войны нашли строители в Кронштадте. Об этом 4 июня сообщает МЧС России.
«Пиротехники Невского спасательного центра МЧС России вывезли и уничтожили на спецполигоне 5 авиационных донных мин. Их обнаружили строители при ремонтных работах», — сказано в сообщении чрезвычайного ведомства.
МЧС России
Во время Второй Мировой войны такие магнитные донные мины сбрасывали с самолетов. Использовали их в основном в мелководных районах, к которым можно смело отнести и значительную часть акватории Финского залива в районе Кронштадта.
О мощности подобных взрывных устройств можно судить уже по тому, что каждая из таких мин могла уничтожить вражескую подлодку или надводный корабль любого водоизмещения.
По данным МЧС, с начала года в Петербурге обнаружены и вывезены для уничтожения 43 взрывоопасных предмета, в том числе 4 авиабомбы.