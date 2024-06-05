    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 19

    1 м/с, зап

    756мм

    69%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd88.76eur96.56

    В Кронштадте нашли донные мины времен войны. Размер впечатляет

    742
    1 комментарий

    Боеприпасы времен Великой Отечественной войны нашли строители в Кронштадте. Об этом 4 июня сообщает МЧС России.

    «Пиротехники Невского спасательного центра МЧС России вывезли и уничтожили на спецполигоне 5 авиационных донных мин. Их обнаружили строители при ремонтных работах», — сказано в сообщении чрезвычайного ведомства.

    МЧС России

    Во время Второй Мировой войны такие магнитные донные мины сбрасывали с самолетов. Использовали их в основном в мелководных районах, к которым можно смело отнести и значительную часть акватории Финского залива в районе Кронштадта.

    О мощности подобных взрывных устройств можно судить уже по тому, что каждая из таких мин могла уничтожить вражескую подлодку или надводный корабль любого водоизмещения.

    ПоделитьсяПоделиться

    По данным МЧС, с начала года в Петербурге обнаружены и вывезены для уничтожения 43 взрывоопасных предмета, в том числе 4 авиабомбы.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Донные мины
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close