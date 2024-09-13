Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+21°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+21°

пасмурно, без осадков

ощущается как +21

3 м/c,

ю-в.

 762мм 66%
Подробнее
3 Пробки
USD 91,11
EUR 100,39
Куда пойти на выходных
Мессенджер для чиновников
Проект «Образование»
Крестный ход по Невскому
Выставочный центр «Дружба»
Рейтинги «Фонтанки»
Общество Ершики с изображением Будды снимут с продаж в «Лемана Про»

Ершики с изображением Будды снимут с продаж в «Лемана Про»

3 139
27 комментариев

Ретейлер строительных материалов и товаров для дома «Лемана Про» снял с продаж в интернет-магазине наборы для ванной и туалета с изображением головы Будды. Эти товары в ближайшее время также уберут с полок магазинов. Об этом в пятницу, 13 сентября, РИА Новости сообщили в пресс-службе сети «Лемана Про».

Накануне, 12 сентября, глава Центрального духовного управления буддистов (ЦДУБ) Геше Йонтен заметил товары с изображением Будды в магазинах «Лемана Про». В связи с этим он объявил, что ЦДУБ планирует обратиться к руководству сети гипермаркетов с требованием убрать с продажи наборы для ванной и туалета, где изображен Будда, так как они оскорбляют чувства верующих.

«С большим возмущением увидел в соцсетях фотографии из магазина «Лемана Про» («Леруа Мерлен») ершика для унитаза с изображением головы Будды и другие предметы для ванной и туалета с изображением головы Будды и даже в форме головы Будды. Это совсем недопустимо, это оскорбляет религиозные чувства буддистов», — написал Геше Йонтен в своем Telegram-канале, отметив, что при бездействии магазина буддисты обратятся в прокуратуру.

После заявления Геше Йонтена в «Лемана Про» сообщили, что в ближайшее время уберут с полок магазинов товары с изображением головы Будды.

«Компания всегда с глубоким уважением относится к чувствам верующих. Мы сожалеем о сложившейся ситуации. Данные товары уже сняты с продажи в интернет-магазине и в кратчайшие сроки будут убраны с полок магазинов «Лемана Про», — уточнили в пресс-службе сети магазинов.

Председатель ЦДУБ подтвердил, что интернет-продажу ершиков с изображением головы Будды остановили. Геше Йонтен также отметил, что верующие не стали бы устраивать протесты в магазинах, поскольку он призывал их проявлять сдержанность и не делать резких высказываний о работниках магазина.

«Леруа Мерлен» — французская сеть гипермакетов, которая специализируется на продаже товаров для строительства, ремонта и обустройства дома. В марте 2023 года французская группа ADEO, владеющая «Леруа Мерлен», объявила о намерении передать российский бизнес. В связи с этим весной этого года «Леруа Мерлен» в России сменила название юрлица на ООО «Ле Монлид», компания зарегистрирована в Мытищах. Отмечалось, что на работу сети это не повлияет.

Решение о ребрендинге в компании приняли в июне 2024 года. Теперь «Леруа Мерлен» называется «Лемана ПРО».

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лемана Про Леруа Мерлен Будда Ершик ЦДУБ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY4
Удивление
SURPRISED4
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
27
Cashmare
13 сентября 2024, 12:12
буддисты оскорбились? сдается мне, что это какие-то поддельные буддисты
Entrenador2005
13 сентября 2024, 12:10
"Мы буддисты, нам всё по барабану!" (с) Они вообще не должны беспокоиться о таких земных мелочах, как изображение Будды в неподобающем месте. Оскорбление религиозных чувств - тоже не про них.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Утром — кредит, вечером — первоначальный взнос
13 сентября, 13:35
Новости компаний
«Главстрой Санкт-Петербург» выпустит первую профориентационную игру для малышей
13 сентября, 13:20
Новости компаний
Топ-менеджер «Ленстройтреста» стала одной из победительниц главной «волонтерской» премии Петербурга
12 сентября, 18:05
ТОП 5
Новости компаний
Утром — кредит, вечером — первоначальный взнос
13 сентября, 13:35
«Главстрой Санкт-Петербург» выпустит первую профориентационную игру для малышей
13 сентября, 13:20
Как Мурино отметил день рождения
13 сентября, 11:15
Топ-менеджер «Ленстройтреста» стала одной из победительниц главной «волонтерской» премии Петербурга
12 сентября, 18:05
Виртуальная реальность приближает мечту
12 сентября, 18:00
«Малый бизнес — Большие возможности»: БСПБ выбирает лидера высокотехнологичного бизнеса Санкт-Петербурга 2024 года
12 сентября, 17:40
Апарт-отель Ladozhsky Avenir подключили к глобальной сети
12 сентября, 14:45
Свободная планировка: благо или лишние заботы?
11 сентября, 18:00
В квартале Plus Пулковский поднимаются новые дома
11 сентября, 17:20
Клубный дом Bakunina 33 — плюс один этаж
11 сентября, 17:05
Мобильное приложение Банка «Санкт-Петербург» для бизнеса вошло в топ-10
11 сентября, 16:05
В строящемся квартале Respect растут масштабы монолитных работ
11 сентября, 15:00