Ершики с изображением Будды снимут с продаж в «Лемана Про»

Ретейлер строительных материалов и товаров для дома «Лемана Про» снял с продаж в интернет-магазине наборы для ванной и туалета с изображением головы Будды. Эти товары в ближайшее время также уберут с полок магазинов. Об этом в пятницу, 13 сентября, РИА Новости сообщили в пресс-службе сети «Лемана Про».



Накануне, 12 сентября, глава Центрального духовного управления буддистов (ЦДУБ) Геше Йонтен заметил товары с изображением Будды в магазинах «Лемана Про». В связи с этим он объявил, что ЦДУБ планирует обратиться к руководству сети гипермаркетов с требованием убрать с продажи наборы для ванной и туалета, где изображен Будда, так как они оскорбляют чувства верующих.



«С большим возмущением увидел в соцсетях фотографии из магазина «Лемана Про» («Леруа Мерлен») ершика для унитаза с изображением головы Будды и другие предметы для ванной и туалета с изображением головы Будды и даже в форме головы Будды. Это совсем недопустимо, это оскорбляет религиозные чувства буддистов», — написал Геше Йонтен в своем Telegram-канале, отметив, что при бездействии магазина буддисты обратятся в прокуратуру.



После заявления Геше Йонтена в «Лемана Про» сообщили, что в ближайшее время уберут с полок магазинов товары с изображением головы Будды.



«Компания всегда с глубоким уважением относится к чувствам верующих. Мы сожалеем о сложившейся ситуации. Данные товары уже сняты с продажи в интернет-магазине и в кратчайшие сроки будут убраны с полок магазинов «Лемана Про», — уточнили в пресс-службе сети магазинов.



Председатель ЦДУБ подтвердил, что интернет-продажу ершиков с изображением головы Будды остановили. Геше Йонтен также отметил, что верующие не стали бы устраивать протесты в магазинах, поскольку он призывал их проявлять сдержанность и не делать резких высказываний о работниках магазина.



«Леруа Мерлен» — французская сеть гипермакетов, которая специализируется на продаже товаров для строительства, ремонта и обустройства дома. В марте 2023 года французская группа ADEO, владеющая «Леруа Мерлен», объявила о намерении передать российский бизнес. В связи с этим весной этого года «Леруа Мерлен» в России сменила название юрлица на ООО «Ле Монлид», компания зарегистрирована в Мытищах. Отмечалось, что на работу сети это не повлияет.



Решение о ребрендинге в компании приняли в июне 2024 года. Теперь «Леруа Мерлен» называется «Лемана ПРО».

