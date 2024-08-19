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    Ушла эпоха. Бывший «Леруа Мерлен» меняет вывески

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    3 комментария

    Магазин «Леруа Мерлен» на Выборгском шоссе в Петербурге начал менять вывески. Рабочие уже сняли буквы над главным входом, но новые пока не крепят.

    О прошлом названии теперь напоминают только разводы, оставшиеся от старых букв, провисевших на стене несколько лет. Исчезли и различные надписи вроде «ремонт» - их тоже заменят на новые. Заменили вывеску пока только на Выборгском шоссе. Как сообщил корреспондент «Фонтанки», у магазина у станции метро «Пионерская» все по-прежнему.

    Решение о ребрендинге в компании приняли в июне 2024 года. Теперь «Леруа Мерлен» будет называться «Лемана ПРО». Как рассказали РБК в пресс-службе компании, ребрендинг коснется даже формы сотрудников.

    «В настоящее время в магазинах сети «Лемана ПРО» идет активный процесс ребрендинга. Он будет осуществлен поэтапно, включая замену вывесок магазинов, униформы сотрудников и других элементов нового корпоративного стиля», - заявили в организации.

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    Первые магазины «Леруа Мерлен» открылись в Петербурге в сентябре 2018 года на Петергофском и Таллинском шоссе и на улице Руставели. На данный момент в Северной столице работают 12 магазинов фирмы.

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    Комментарии 3

    whoh119 Авг 2024 в 14:27
    В 2008?
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