Ушла эпоха. Бывший «Леруа Мерлен» меняет вывески

Магазин «Леруа Мерлен» на Выборгском шоссе в Петербурге начал менять вывески. Рабочие уже сняли буквы над главным входом, но новые пока не крепят.

О прошлом названии теперь напоминают только разводы, оставшиеся от старых букв, провисевших на стене несколько лет. Исчезли и различные надписи вроде «ремонт» - их тоже заменят на новые. Заменили вывеску пока только на Выборгском шоссе. Как сообщил корреспондент «Фонтанки», у магазина у станции метро «Пионерская» все по-прежнему.

Решение о ребрендинге в компании приняли в июне 2024 года. Теперь «Леруа Мерлен» будет называться «Лемана ПРО». Как рассказали РБК в пресс-службе компании, ребрендинг коснется даже формы сотрудников.