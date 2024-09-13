Петербуржцев приглашают провести «Архитектурное расследование» в особняке Кшесинской

Если в Музее политической истории России упоминают прежнюю жизнь здания в бытность его особняком Кшесинской, то и говорят обычно о ней, о Матильде. Но проекту «Петербург глазами инженера» интереснее техническая начинка здания. Можно догадаться, что правитель империи позаботился о том, чтобы инженерия дома обожаемой дамы была передовой. Убедимся на экскурсии 15 или 29 сентября. 16+

В Красногвардейском районе есть Брантовская дорога. Название — по имению Брантовка. А оно, в свою очередь, от фамилии Брант. В 1909 году лесопромышленник и банкир Василий Брант купил участок по соседству с особняком Кшесинской. В 1911 году справил новоселье, но прожила семья в этом доме недолго, до революции: в 1917-м уехала за рубеж. Жилье лесопромышленника стало коммунальным, а в 1950-х был объединен с особняком Кшесинской и стал частью Музея революции (сейчас — Музея политической истории России). А в народе повелось и особняк Бранта называть особняком Кшесинской. Но и сейчас, если провести «Архитектурное расследование» (экскурсия так и называется), можно увидеть, чем технически различались особняки; обнаружить образцы бетона и пробки более чем столетней давности; восстановить по одному лишь изразцу вид целой печи; узнать, чем отличается строительный кирпич от шамотного и отделочного. И многое другое.

