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    Петербуржцев приглашают провести «Архитектурное расследование» в особняке Кшесинской

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    Если в Музее политической истории России упоминают прежнюю жизнь здания в бытность его особняком Кшесинской, то и говорят обычно о ней, о Матильде. Но проекту «Петербург глазами инженера» интереснее техническая начинка здания. Можно догадаться, что правитель империи позаботился о том, чтобы инженерия дома обожаемой дамы была передовой. Убедимся на экскурсии 15 или 29 сентября. 16+

    Фото: Sbarichev, Википедия
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    В Красногвардейском районе есть Брантовская дорога. Название — по имению Брантовка. А оно, в свою очередь, от фамилии Брант. В 1909 году лесопромышленник и банкир Василий Брант купил участок по соседству с особняком Кшесинской. В 1911 году справил новоселье, но прожила семья в этом доме недолго, до революции: в 1917-м уехала за рубеж. Жилье лесопромышленника стало коммунальным, а в 1950-х был объединен с особняком Кшесинской и стал частью Музея революции (сейчас — Музея политической истории России). А в народе повелось и особняк Бранта называть особняком Кшесинской. Но и сейчас, если провести «Архитектурное расследование» (экскурсия так и называется), можно увидеть, чем технически различались особняки; обнаружить образцы бетона и пробки более чем столетней давности; восстановить по одному лишь изразцу вид целой печи; узнать, чем отличается строительный кирпич от шамотного и отделочного. И многое другое.

    Идем 15 или 29 сентября на экскурсию «Архитектурное расследование» вместе с гидом Дарьей Нахимовой. Подробности на сайте «Петербург глазами инженера». Начало в 15:00.

    Александра Шеромова

    Фото: Sbarichev, Википедия

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