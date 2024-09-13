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Происшествия Грузовик подорвался на мине под Белгородом, водитель ранен

Грузовик подорвался на мине под Белгородом, водитель ранен

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В Борисовском районе Белгородской области утром 13 сентября пострадал мужчина, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.

«По предварительной информации, в районе села Богун-Городок грузовой автомобиль подорвался на мине. Ранен водитель», — пишет Гладков.

Мужчина получил минно-взрывную и закрытую черепно-мозговую травму. Его состояние позволило ему самостоятельно добраться до грайворонской больницы. Там врачи оказали ему помощь и на карете скорой отправили в городскую больницу № 2 города Белгорода. на дальнейшее лечение.

Минувшей ночью в Белгородской области, напомним, были сбиты четыре беспилотника.

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