Грузовик подорвался на мине под Белгородом, водитель ранен

В Борисовском районе Белгородской области утром 13 сентября пострадал мужчина, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.
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«По предварительной информации, в районе села Богун-Городок грузовой автомобиль подорвался на мине. Ранен водитель», — пишет Гладков.
Мужчина получил минно-взрывную и закрытую черепно-мозговую травму. Его состояние позволило ему самостоятельно добраться до грайворонской больницы. Там врачи оказали ему помощь и на карете скорой отправили в городскую больницу № 2 города Белгорода. на дальнейшее лечение.
Минувшей ночью в Белгородской области, напомним, были сбиты четыре беспилотника.
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