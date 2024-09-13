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    В шести областях сбиты 20 БПЛА

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    3 комментария

    Ночь 13 сентября выдалась неспокойной: дежурные средства ПВО работали в шести российских регионах.

    Как сообщает Минобороны, уничтожено двадцать беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Больше всего над Брянской областью — восемь БПЛА. Четыре сбито над Белгородской, три — над Курской, по два над Смоленской и Орловской и один над Калужской областями.

    Губернатор Калужской области Владислав Шапша проинформировал, что на месте падения БПЛА работают оперативные группы.

    «После работы ПВО обломки вражеских БПЛА иногда местные жители обнаруживают раньше оперативных служб», — отметил он и предупредил, что в таком случае нельзя приближаться к обломкам и важно сразу передать информацию в экстренные службы.

    Губернатор Брянской области Александр Богомаз несколько раз за ночь сообщал о сбитых беспилотниках. Пострадавших и разрушений, по его словам, нет.

    В Орловской области, по словам губернатора Андрея Клычкова, тоже никто не пострадал, разрушений нет.

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    Комментарии 3

    28249317313 Сен 2024 в 09:32
    Гойда!
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