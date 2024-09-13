В шести областях сбиты 20 БПЛА

Ночь 13 сентября выдалась неспокойной: дежурные средства ПВО работали в шести российских регионах.

Как сообщает Минобороны, уничтожено двадцать беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Больше всего над Брянской областью — восемь БПЛА. Четыре сбито над Белгородской, три — над Курской, по два над Смоленской и Орловской и один над Калужской областями.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша проинформировал, что на месте падения БПЛА работают оперативные группы.

«После работы ПВО обломки вражеских БПЛА иногда местные жители обнаруживают раньше оперативных служб», — отметил он и предупредил, что в таком случае нельзя приближаться к обломкам и важно сразу передать информацию в экстренные службы.