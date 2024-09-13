Жительница Колпино обвинила мужа в сексуальном насилии над сыном

Оперативники уголовного розыска задержали 46-летнего слесаря из Колпино. Мужчину подозревают совершении насильственных действий сексуального характера в отношении собственного сына.
Как стало известно «Фонтанке» 13 сентября, накануне в полицию обратилась женщина. Она заявила, что ее муж в сентябре 2017 года надругался над их общим сыном. Дело было в одной из станиц Ставрополья, ребенку на тот момент было 10 лет. Спустя несколько часов мужчину задержали. Следственный отдел по Колпинскому району возбудил уголовное дело, фигурант помещен в изолятор.