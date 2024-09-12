Дзюба подпишет контракт с тольяттинским «Акроном» до конца сезона

Российский нападающий Артем Дзюба готовится подписать контракт с тольяттинским футбольным клубом «Акрон». Об этом в четверг, 12 сентября, сообщил спортивный журналист Иван Карпов в своем telegram-канале.



По информации Ивана Карпова, в настоящее время Дзюба проходит медосмотр, по окончании которого подпишет контракт с клубом «Акрон» из Тольятти до конца сезона. Как отмечает журналист, если российскому нападающему удастся побить рекорд Александра Кержакова, то он поможет «Акрону» закрепиться в Российской премьер-лиге.



«Дзю крайне мотивирован побить достижение Кержакова и стать лучшим бомбардиром в истории Руси (4 для повтора, 5 до рекорда). И если ему это удастся — значит он, скорее всего, поможет клубу Морозова закрепиться в РПЛ. Ради этого я стану даже поддерживать Артема на пути к успеху», — пишет Карпов.



Ранее главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий заявил, что команда, которая подпишет с Дзюбой контракт, «вытянет джекпот», потому что он хоть и «медленная телега», но «сверхмастеровит», не теряет качества с возрастом и невероятно мотивирован.



Напомним, последним клубом Артема Дзюбы был московский «Локомотив», за который он играл с февраля 2023 года по май 2024-го. За это время он отыграл 39 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 9 результативных передач. На счету Дзюбы четыре победы в чемпионате России в составе «Зенита». Кроме того, он занимает вместе с Александром Кержаковым первое место в списке лучших бомбардиров сборной России.

