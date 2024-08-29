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    Дзюба: я самая сексуальная телега

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    Бывший форвард «Зенита» и сборной России Артем Дзюба ответил на реплику главного тренера «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого о том, что игрок всегда был «медленной телегой».

    «Я высококачественная телега, самая сексуальная телега, которая только существует. Все, что говорит Слуцкий, надо слушать», — цитирует Дзюбу «Спорт-Экспресс».

    Также Слуцкий заявил, что команда, которая подпишет с Артемом контракт, «вытянет джекпот», потому что он, хоть и «медленная телега», но «сверхмастеровит», не теряет качества с возрастом и невероятно мотивирован.

    Последним клубом Артема Дзюбы был московский «Локомотив», за который он играл с февраля 2023 года по май 2024-го. За это время он отыграл 39 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 9 результативных передач. На счету Дзюбы четыре победы в чемпионате России в составе «Зенита». Кроме того, он занимает вместе с Александром Кержаковым первое место в списке лучших бомбардиров сборной России.

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