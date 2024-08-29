Дзюба: я самая сексуальная телега

Бывший форвард «Зенита» и сборной России Артем Дзюба ответил на реплику главного тренера «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого о том, что игрок всегда был «медленной телегой».



«Я высококачественная телега, самая сексуальная телега, которая только существует. Все, что говорит Слуцкий, надо слушать», — цитирует Дзюбу «Спорт-Экспресс».

Также Слуцкий заявил, что команда, которая подпишет с Артемом контракт, «вытянет джекпот», потому что он, хоть и «медленная телега», но «сверхмастеровит», не теряет качества с возрастом и невероятно мотивирован.