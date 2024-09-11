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Происшествия Новосибирец заложил муляж бомбы в ТЦ, чтобы проверить работу полиции

Новосибирец заложил муляж бомбы в ТЦ, чтобы проверить работу полиции

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3 комментария

Новосибирские полицейские задержали молодого человека, который решил провести эксперимент и заложил в торговом центре муляж взрывного устройства. Проверка вышла ему боком.

В дежурную часть отдела полиции в Новосибирске поступило сообщение о том, что в одном из торговых центров обнаружили предмет, похожий на взрывное устройство, рассказала в своем телеграм-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. На место немедленно выехали сотрудники полиции, Управления Росгвардии по Новосибирской области и регионального УФСБ России.

При проверке выяснилось, что найденный предмет — муляж. Полицейские установили и задержали подозреваемого в установке его в ТЦ. Им оказался 20-летний местный житель. Во время опроса он пояснил, что решил таким образом проверить действия экстренных служб на сообщение об опасности. На вопрос, с какой целью он изготовил муляж, молодой человек ответил, что это было научное шоу.

Парня доставили в отдел полиции. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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ПО ТЕМЕ
Новосибирск Муляж взрывного устройства
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Комментарии
3
alexadmin
11 сентября 2024, 19:59
Помню был похожий случай 25 лет назад
Зоркий Сокол
11 сентября 2024, 19:53
Полиция таки работает, цель эксперимента достигнута.
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