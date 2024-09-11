Новосибирец заложил муляж бомбы в ТЦ, чтобы проверить работу полиции

В дежурную часть отдела полиции в Новосибирске поступило сообщение о том, что в одном из торговых центров обнаружили предмет, похожий на взрывное устройство, рассказала в своем телеграм-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. На место немедленно выехали сотрудники полиции, Управления Росгвардии по Новосибирской области и регионального УФСБ России.

При проверке выяснилось, что найденный предмет — муляж. Полицейские установили и задержали подозреваемого в установке его в ТЦ. Им оказался 20-летний местный житель. Во время опроса он пояснил, что решил таким образом проверить действия экстренных служб на сообщение об опасности. На вопрос, с какой целью он изготовил муляж, молодой человек ответил, что это было научное шоу.