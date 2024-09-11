В Петербурге взяли под стражу мужчину, которого обвиняют в убийстве собственной дочери

Приморский районный суд арестовал 39-летнего Дмитрия Сурова, которого обвиняют в убийстве своей 18-летней дочери, сообщает 11 сентября ГСУ СК России по Петербургу.
«Сегодня в отношении обвиняемого по части 1 статьи 105 УК РФ судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 8 ноября», — отметили в СК.
Ранее мужчина признал свою вину.
Напомним, тело девушки нашли 8 сентября в одной из квартир на аллее Поликарпова, 4. Ранее в полицию сообщали о мужчине, который в белой горячке хватается за острые предметы.
Следствие считает, что отец студентки, будучи пьяным, нанес ей удары ножом в голову и тело «с целью убийства на почве личных неприязненных отношений». Всего было нанесено не менее 58 ударов «неустановленным ножом в область головы, шеи, туловища, нижних и верхних конечностей». После произошедшего мужчину забрали в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Известно, что ранее он был судим за угон, разбой и похищение или повреждение документов.
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