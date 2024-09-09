Студентку зарезали в квартире на севере Петербурга. Её отец в больнице под охраной

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства гибели девушки в Приморском районе Петербурга, пока медики ставят на ноги её отца. По версии следствия, он напал на дочь. Об этом стало известно «Фонтанке» 9 сентября.



Полицию в квартиру на аллее Поликарпова, 4, вызвали накануне около десяти часов вечера, сообщив о мужчине, который в белой горячке хватается за острые предметы. Приехавших сотрудников патрульно-постовой службы он встретил сильно пьяным и с порезами на скуле и ноге.



В квартире нашли мёртвой его 18-летнюю дочь. По предварительным данным, на теле второкурсницы Политехнического колледжа городского хозяйства зафиксировали множественные ножевые ранения.

