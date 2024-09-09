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    Студентку зарезали в квартире на севере Петербурга. Её отец в больнице под охраной

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    18 комментариев

    Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства гибели девушки в Приморском районе Петербурга, пока медики ставят на ноги её отца. По версии следствия, он напал на дочь. Об этом стало известно «Фонтанке» 9 сентября.

    Полицию в квартиру на аллее Поликарпова, 4, вызвали накануне около десяти часов вечера, сообщив о мужчине, который в белой горячке хватается за острые предметы. Приехавших сотрудников патрульно-постовой службы он встретил сильно пьяным и с порезами на скуле и ноге.

    В квартире нашли мёртвой его 18-летнюю дочь. По предварительным данным, на теле второкурсницы Политехнического колледжа городского хозяйства зафиксировали множественные ножевые ранения.

    Тело девушки увезли в морг. Её отца забрали в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. У палаты выставлена охрана. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Первым для 39-летнего мужчины оно не будет. Его привлекали за угон, позже за разбой и похищение или повреждение документов, сроки были условными.

    В квартире работала следственно-оперативная группа, нож изъят.

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    Комментарии 18

    VKuser17419822109 Сен 2024 в 10:06
    Поедет на СВО- вернется : будет в школе детей воспитывать.....
    +0−0
    VKuser46604796709 Сен 2024 в 10:05
    Так это нож зарезал! Причем тут отец ?
    +0−0
    27461429109 Сен 2024 в 09:48
    Прикольно, условный срок по тяжёлой (162) статье. В великое время живём
    +8−0
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