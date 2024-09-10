«Жильцы виновных не ищут»: владелец квартиры в Раменском рассказал, что происходит с домом после атаки БПЛА

Жители дома в Раменском Московской области, куда ночью попал БПЛА, узнали о произошедшем из домового чата, в котором теперь чувствуется сплоченность. Об этом «Фонтанке» 10 сентября рассказал Александр — владелец квартиры в Спортивном проезде, где беспилотники повредили многоэтажку.

Александр поделился, что сам он сейчас не живет в этом доме, в его квартире идет ремонт. Однако за происходящим Александр пристально следит. «Народ узнал все по факту. До утра никого не пускали в дом. Ближе к утру начали пускать всех, кроме первого подъезда. В 12 часов запустили и их, но только для того, чтобы забрать вещи», — говорит Александр.

После атаки БПЛА в первых четырех подъездах атакованного дома не было света. Дали его только около 12 часов. Известно, что на двенадцатом этаже сейчас остаются поврежденными коммуникации. «Дом у нас не газифицирован, только электричество есть», — уточняет Александр. Опираясь на сообщения из чата дома, он говорит, что экстренные службы приехали примерно в 4:40, прошла информация об открытом огне, был задымлен первый подъезд. Местных жителей попросили не пользоваться электроприборами. Люди вышли на улицу и опасались того, что может быть дальше. «Хватит толпиться, давайте разойдемся, чтобы по нам второй не прилетел», — написал кто-то в домовом чате.

Примерно в 6 утра жителей первого подъезда уведомили о том, что будет эвакуация, еще через час написали, что их отвезут в ДК им. Воровского (это недалеко от атакованного дома). Пускать жителей других подъездов начали позже — кого-то начиная с 7 часов, некоторых — после 10. «У нас прямо под окнами — электроподстанция, на карте это не видно. Если посылали БПЛА, то лететь он мог именно туда. Просто промазал», — поделился Александр. В 14 часов с жителями первого подъезда экстренные службы проведут сбор. Специалисты пройдут по квартирам, чтобы еще раз все проверить.

«Я обычно этот чат не открываю, потому что там ругаются часто. Но сейчас удивительно сплоченные все. Спрашивают, кому чем помочь, кого куда подвезти. Виновных не ищут», — отметил Александр.

Атака БПЛА произошла ночью 10 сентября В Раменском. В доме № 6, расположенном в Спортивном проезде, после попадания дрона начался пожар. Он охватил 11–12-й этажи. В парадной повреждены 54 квартиры. Также беспилотник попал в дом на Высоковольтной улице — пострадали пять балконов. Они горели, но пожар не перекинулся на сами квартиры. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что «на земле остались обломки беспилотника, которые нужно разминировать», поэтому для безопасности были эвакуировали жители пяти соседних домов. Известно, что при атаке БПЛА погибла 46-летняя женщина. Три человека были госпитализированы, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Еще четыре человека пострадали во время атаки в Жуковском.

Рэпер Брутто из «Каспийского груза» оказался в одном из двух домов, пострадавших от ночной атаки беспилотников. Он показал свою квартиру, в которой выбиты окна и дверь от балкона.