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Власть «Это враги. Надо продолжать спецоперацию»: В Кремле прокомментировали ночную атаку украинских дронов на регионы России

«Это враги. Надо продолжать спецоперацию»: В Кремле прокомментировали ночную атаку украинских дронов на регионы России

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28 комментариев

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал 10 сентября массированную ночную атаку украинских беспилотников на регионы РФ.

По словам представителя Кремля, удары по жилым кварталам никак нельзя ассоциировать с военными действиями.

«Это враги. Мы должны продолжать военную операцию с тем, чтобы обезопасить себя», — добавил Песков.

Следственный комитет РФ квалифицировал ночную атаку беспилотников на российские регионы как теракт. Как сообщалось ранее, в ночь на 10 сентября над территорией РФ уничтожили и перехватили 144 украинских беспилотника. В подмосковном Раменском был поврежден многоквартирный дом. Погибла 46-летняя женщина, трех человек госпитализировали. Повреждения получили больше половины квартир в подъезде.

Подробнее о ночной атаке беспилотников на регионы РФ читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии
28
Исаак Егорович
10 сентября 2024, 12:56
Так чем дольше идет их "операция" тем дальше летят бечпилотники их "врагов"....
never mind
10 сентября 2024, 13:03
Загнали себя в патовую ситуацию и не знают, как выбираться из нее. А денег всё меньше, и народ всё уставши...
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