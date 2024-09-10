«Это враги. Надо продолжать спецоперацию»: В Кремле прокомментировали ночную атаку украинских дронов на регионы России

По словам представителя Кремля, удары по жилым кварталам никак нельзя ассоциировать с военными действиями.

«Это враги. Мы должны продолжать военную операцию с тем, чтобы обезопасить себя», — добавил Песков.

Следственный комитет РФ квалифицировал ночную атаку беспилотников на российские регионы как теракт. Как сообщалось ранее, в ночь на 10 сентября над территорией РФ уничтожили и перехватили 144 украинских беспилотника. В подмосковном Раменском был поврежден многоквартирный дом. Погибла 46-летняя женщина, трех человек госпитализировали. Повреждения получили больше половины квартир в подъезде.

