«Это враги. Надо продолжать спецоперацию»: В Кремле прокомментировали ночную атаку украинских дронов на регионы России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал 10 сентября массированную ночную атаку украинских беспилотников на регионы РФ.
По словам представителя Кремля, удары по жилым кварталам никак нельзя ассоциировать с военными действиями.
«Это враги. Мы должны продолжать военную операцию с тем, чтобы обезопасить себя», — добавил Песков.
Следственный комитет РФ квалифицировал ночную атаку беспилотников на российские регионы как теракт. Как сообщалось ранее, в ночь на 10 сентября над территорией РФ уничтожили и перехватили 144 украинских беспилотника. В подмосковном Раменском был поврежден многоквартирный дом. Погибла 46-летняя женщина, трех человек госпитализировали. Повреждения получили больше половины квартир в подъезде.
Подробнее о ночной атаке беспилотников на регионы РФ читайте в материале «Фонтанки».
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