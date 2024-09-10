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Происшествия Двое пострадавших при атаке БПЛА в Раменском находятся в тяжелом состоянии

Двое пострадавших при атаке БПЛА в Раменском находятся в тяжелом состоянии

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2 комментария

Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с жителями домов, пострадавших при ночной атаке беспилотников. Он рассказал о состоянии пострадавших и пообещал оплатить расходы на проживание тем, кто временно остался без квартир.

По словам Воробьева, двое из трех человек, что пострадали и были госпитализированы в Раменском, в настоящее время находятся в тяжелом состоянии. Погибла женщина 1978 года рождения. Одна из жительниц рассказала, что у нее на 10 этаже остались коты. Губернатор попросил ее подождать, пока не станет безопаснее, и заверил ее, что питомцев заберут.

«Как только мы поймем, что зайти в подъезд безопасно, вместе со спасателями заберем животных, необходимые вещи и документы. Но спасателям нужно время, чтобы обследовать подъезд», — написал он в своем телеграм-канале.

Губернатор отметил, что есть «небольшое количество квартир», в которые в ближайшее время войти будет нельзя. Жильцам предложили пока разместиться в гостинице или в съемном жилье, пообещав компенсировать все расходы.

Напомним, ночью 10 сентября произошла массированная атака БПЛА на несколько регионов России, в том числе Москву и Подмосковье. В подмосковном Раменском пострадали два многоквартирных дома. В доме в Спортивном проезде повреждены 54 квартиры. В пункты временного проживания заселили 43 человека.

Кроме того, обломки сбитого БПЛА упали на улицах Горького и Луговой в Кашире в Московской области. По данным ТАСС, в одном из детских садов выбило несколько окон. В учреждении журналистам рассказали, что садик сегодня не работает. Также было повреждено остекление в жилом доме в частном секторе. Жертв нет.

Подробнее о ночной атаке читайте в материале «Фонтанки».

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Московская область БПЛА Атака беспилотников
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Комментарии
2
VKuser174198221
10 сентября 2024, 13:21
Теоретически на месте погибшей женщины и израненных людей, мог оказаться я, моя жена , мои дети....Зачем нам это надо? Ради чего?
265104022
10 сентября 2024, 13:24
Бал Сатаны
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