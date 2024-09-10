Двое пострадавших при атаке БПЛА в Раменском находятся в тяжелом состоянии

Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с жителями домов, пострадавших при ночной атаке беспилотников. Он рассказал о состоянии пострадавших и пообещал оплатить расходы на проживание тем, кто временно остался без квартир.

По словам Воробьева, двое из трех человек, что пострадали и были госпитализированы в Раменском, в настоящее время находятся в тяжелом состоянии. Погибла женщина 1978 года рождения. Одна из жительниц рассказала, что у нее на 10 этаже остались коты. Губернатор попросил ее подождать, пока не станет безопаснее, и заверил ее, что питомцев заберут.

«Как только мы поймем, что зайти в подъезд безопасно, вместе со спасателями заберем животных, необходимые вещи и документы. Но спасателям нужно время, чтобы обследовать подъезд», — написал он в своем телеграм-канале .

Губернатор отметил, что есть «небольшое количество квартир», в которые в ближайшее время войти будет нельзя. Жильцам предложили пока разместиться в гостинице или в съемном жилье, пообещав компенсировать все расходы.

Напомним, ночью 10 сентября произошла массированная атака БПЛА на несколько регионов России, в том числе Москву и Подмосковье. В подмосковном Раменском пострадали два многоквартирных дома. В доме в Спортивном проезде повреждены 54 квартиры. В пункты временного проживания заселили 43 человека.

Кроме того, обломки сбитого БПЛА упали на улицах Горького и Луговой в Кашире в Московской области. По данным ТАСС, в одном из детских садов выбило несколько окон. В учреждении журналистам рассказали, что садик сегодня не работает. Также было повреждено остекление в жилом доме в частном секторе. Жертв нет.