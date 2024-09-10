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    Рэпер из «Каспийского груза» показал свою квартиру в Раменском, где упал беспилотник

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    7 комментариев

    Музыкант Тимур Одилбеков, более известный как рэпер Брутто из «Каспийского груза», оказался в одном из двух домов, пострадавших от ночной атаки беспилотников. Видео с разрушениями квартиры на Высоковольтной он опубликовал 10 сентября в своих соцсетях.

    .соцсети.

    «Это — Раменское, <...> моя самая первая квартира. Давно сюда не приезжал. Сегодня ночью заехал поспать... Взрывов шесть я слышал», — рассказал Тимур Одилбеков.

    На записи видно, как стекла его квартиры выбило, осколки разбросаны на полу. Оторвало и пластиковую дверь, которая ведет на балкон. На кадры попал и соседний дом, у которого обгорел фасад и также пострадало остекление.

    Всего за ночь российские военные сбили 144 украинских беспилотника над российскими регионами, 20 из них пришлись на Московскую область. В результате атаки в Раменском погибла 46-летняя женщина. Повреждены 54 квартиры. Подробнее — читайте здесь. Возбуждено уголовное дело о теракте.

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    Раменское
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    Комментарии 7

    28206267510 Сен 2024 в 11:43
    Самому у достойному прилетело в хату, быстро выложим, попиаримся, купим еще квартирку
    +1−0
    Панкихой10 Сен 2024 в 11:34
    Рэперу Картрайту привет!
    +2−0
    jfg332210 Сен 2024 в 11:30
    а нам впаривают учения и один дом пострадал(
    +2−3
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