Рэпер из «Каспийского груза» показал свою квартиру в Раменском, где упал беспилотник

Музыкант Тимур Одилбеков, более известный как рэпер Брутто из «Каспийского груза», оказался в одном из двух домов, пострадавших от ночной атаки беспилотников. Видео с разрушениями квартиры на Высоковольтной он опубликовал 10 сентября в своих соцсетях.

«Это — Раменское, <...> моя самая первая квартира. Давно сюда не приезжал. Сегодня ночью заехал поспать... Взрывов шесть я слышал», — рассказал Тимур Одилбеков.



На записи видно, как стекла его квартиры выбило, осколки разбросаны на полу. Оторвало и пластиковую дверь, которая ведет на балкон. На кадры попал и соседний дом, у которого обгорел фасад и также пострадало остекление.