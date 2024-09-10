    Сейчас

    +23˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +23˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 23

    2 м/с, ю-в

    760мм

    52%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd90.39eur99.91

    Камера сняла, как ребёнок выбежал под колёса «Лады» напротив остановки на Ленинском

    2212
    6 комментариев

    Авария в Красносельском районе Петербурга, в которой пострадал 9-летний третьеклассник, попала на видео.

    Судя по кадрам, оказавшимся в распоряжении «Фонтанки» 10 сентября, ДТП произошло напротив автобусной остановки на Ленинском проспекте, 55. От тротуара её отделяет дорога без светофоров, но с «зеброй». Мальчик выбежал на проезжую часть в нескольких метрах от неё. Обзор ребёнку и сбившему его водителю «Лады», вероятно, перекрывали припаркованные автомобили.

    «Фонтанка.ру»

    В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что по факту аварии, случившейся накануне около пяти часов вечера, проводится проверка. По данным ведомства, школьник был на улице с матерью. Его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ДТПДТП с ребенкомДТП с пешеходом
    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 6

    AndrewBarsik10 Сен 2024 в 13:22
    Тот редкий случай, когда вины водителя похоже нет вообще. Издалека даже невозможно понять - машина сбила ребёнка или он с разбегу влетел в медленно едущую машину.
    +1−0
    27564035610 Сен 2024 в 13:03
    А зачем было вообще делать дорогу из нескольких полос, причем остановка автобуса оказывается не на крайней, а на средней полосе?
    +1−3
    Су Люк Ын10 Сен 2024 в 12:54
    проезд Автомобилей по дороге надобно Воспретить!
    +2−2
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close