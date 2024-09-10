Камера сняла, как ребёнок выбежал под колёса «Лады» напротив остановки на Ленинском

Авария в Красносельском районе Петербурга, в которой пострадал 9-летний третьеклассник, попала на видео.
Судя по кадрам, оказавшимся в распоряжении «Фонтанки» 10 сентября, ДТП произошло напротив автобусной остановки на Ленинском проспекте, 55. От тротуара её отделяет дорога без светофоров, но с «зеброй». Мальчик выбежал на проезжую часть в нескольких метрах от неё. Обзор ребёнку и сбившему его водителю «Лады», вероятно, перекрывали припаркованные автомобили.
«Фонтанка.ру»
В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что по факту аварии, случившейся накануне около пяти часов вечера, проводится проверка. По данным ведомства, школьник был на улице с матерью. Его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.