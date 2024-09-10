Третьеклассник попал под колёса «Лады» на юго-западе Петербурга

Девятилетний пешеход пострадал в аварии в Красносельском районе Петербурга. По предварительным данным, мальчик отбежал от матери и выскочил на дорогу.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 10 сентября, ДТП произошло у дома № 55 на Ленинском проспекте накануне в начале шестого вечера. Ребёнок угодил под колёса «Лады Гранта», ехавшей по боковому проезду от проспекта Героев в направлении улицы Доблести.

По информации «Фонтанки», мальчика увезли в больницу с ссадинами и ушибом брюшной стенки в состоянии средней степени тяжести. За рулём «Лады» сидел житель Красносельского района с без малого двадцатилетним водительским стажем. В этом году его единственный штраф — за превышение скорости.