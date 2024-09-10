Центр, Петроградка и Кронштадт. Россыпь перекрытий ждет петербуржцев

Санкт‑Петербургский международный форум объединенных культур, который пройдет в городе на Неве с 11 по 14 сентября, уже с 9 сентября внес изменения в схему движения транспорта в центре. До 15 часов 10 сентября сужена проезжая часть набережной Мойки у дома 39, а до 23:59 14 сентября — у дома 6–8 по Дворцовой площади. До 23:59 22 сентября сузили проезд вдоль домов 4 и 6–8 по Дворцовой. А с 8 часов утра 11 сентября и до 23:59 14 сентября аналогичные ограничения вступят в силу на Исаакиевской площади со стороны Синего моста, Дворцовой набережной от дома 32 до дома 34 и Конюшенной площади у дома 1.