Центр, Петроградка и Кронштадт. Россыпь перекрытий ждет петербуржцев

Первая половина сентября собрала в Петербурге целый список мероприятий, для которых будут ограничивать или перекрывать движение транспорта. Водителей потеснят и встречи на высоком уровне, и культурный форум, и праздники. Больше всего изменений ждет центр.
Культурный форум
Санкт‑Петербургский международный форум объединенных культур, который пройдет в городе на Неве с 11 по 14 сентября, уже с 9 сентября внес изменения в схему движения транспорта в центре. До 15 часов 10 сентября сужена проезжая часть набережной Мойки у дома 39, а до 23:59 14 сентября — у дома 6–8 по Дворцовой площади. До 23:59 22 сентября сузили проезд вдоль домов 4 и 6–8 по Дворцовой. А с 8 часов утра 11 сентября и до 23:59 14 сентября аналогичные ограничения вступят в силу на Исаакиевской площади со стороны Синего моста, Дворцовой набережной от дома 32 до дома 34 и Конюшенной площади у дома 1.
Перекрывать улицы будут в несколько этапов:
с 00:00 до 23:59 12 сентября — набережную Мойки от 2-го Садового моста до Мошкова переулка и Круглый переулок;
с 00:00 12 сентября до 23:59 13 сентября — Миллионную улицу от набережной Зимней канавки до Мошкова переулка, проезд вдоль домов 4 и 6–8 по Дворцовой площади, набережную Зимней канавки, набережную Мойки от дома 18 до дома 44 и от дома 1/8 до дома 57, Волынский переулок;
с 19:30 до 23:59 12 сентября — набережную канала Грибоедова от Итальянской до Инженерной улицы, Инженерную от набережной канала Грибоедова до площади Искусств, Царицынский проезд и Конюшенную площадь возле дома 1;
с 21:10 до 21:45 12 сентября — площадь Искусств;
с 17:00 до 23:00 13 сентября — Невский проспект от Малой Морской улицы до Дворцового проезда, Дворцовый проезд, Адмиралтейский проспект от Гороховой улицы до Невского проспекта и от улицы Якубовича до дома 4 по Вознесенскому проспекту.
БРИКС
Для проведения встречи высоких представителей государств БРИКС и «БРИКС плюс», курирующих вопросы безопасности, с 15:30 до 21:00 11 сентября перекроют движение по нечетной стороне набережной Фонтанки от Аничкова моста до Итальянской улицы. Кроме того, до 23:59 12 сентября на нескольких улицах в центре Петербурга запрещена остановка транспорта. Подробнее об ограничениях парковки читайте здесь.
Площадь Александра Невского
В четверг, 12 сентября, в Петербурге будут отмечать День перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского — день Ништадтского мира. Для приуроченных к дате мероприятий ограничивать и перекрывать улицы начнут уже 11 сентября. С полуночи 11 сентября до 23:59 12 сентября будет сужена проезжая часть площади Александра Невского в направлении от моста Александра Невского к Невскому проспекту.
Перекрывать же будут следующие улицы:
с 00:00 11 сентября до 23:59 12 сентября — боковой проезд площади Александра Невского в направлении от Чернорецкого переулка к мосту Александра Невского;
с 00:00 до 06:00 12 сентября — Казанскую площадь, Казанскую улицу и переулок Сергея Тюленина (кроме маршрутного транспорта);
с 06:00 до 12:30 12 сентября — Казанскую площадь, Казанскую улицу, переулок Сергея Тюленина и четную сторону набережной Мойки;
с 08:00 до 9:30 12 сентября — Невский проспект от дома 175 по Невскому до площади Александра Невского и площадь Александра Невского (кроме маршрутного транспорта);
с 08:00 до 12:30 12 сентября — улицу Александра Невского;
с 09:30 до 13:30 12 сентября — Невский проспект от дома 175 по Невскому до площади Александра Невского и площадь Александра Невского;
с 10:00 до 12:30 12 сентября — Невский проспект от площади Александра Невского до Казанской улицы.
Подробнее о том, на каких участках улиц будут закрывать движение транспорта, читайте здесь.
Михайловский замок
Фестиваль «Без границ — детям» с 13 по 16 сентября потеснит водителей возле Михайловского замка. С 8 часов утра 13 сентября до 10 часов утра 16 сентября для проезда закроют Замковую улицу и Кленовую улицу от Замковой до Инженерной улицы. Кроме того, с 00:00 до 23:59 13 сентября на Замковой улице запретят парковаться.
Петроградская сторона
Нахимовское военно-морское училище в этом году отметит свое 80-летие. Для праздничных мероприятий 14 сентября с 09:00 до 12:00 перекроют движение транспорта на Петроградской набережной от улицы Куйбышева до Петровской набережной и на Петровской набережной от Троицкой площади П. С. до Петроградской набережной.
Кронштадт
Съемки художественного фильма «Герой» с 04:00 13 сентября до 03:00 14 сентября запретят парковку на Пролетарской улице от Ленинградской улицы до Интернациональной улицы и в Лазаревском переулке. Также будут перекрывать движение:
с 10:00 13 сентября до 03:00 14 сентября — на Пролетарской улице от Ленинградской улицы до Интернациональной улицы и в Лазаревском переулке;
с 15:00 13 сентября до 01:00 14 сентября, но не более чем на 10 минут в час — на улице Мануильского от Интернациональной улицы до Ленинградской улицы;
с 18:00 до 22:00 13 сентября (не более чем на 10 минут в час) — на Советской улице от улицы Рошаля до улицы Карла Маркса;
с 22:30 13 сентября до 01:30 14 сентября (не более чем на 10 минут в час) — на Петровской улице от улицы Аммермана до Красной улицы.
Кроме того, 14 сентября водителей в Кронштадте потеснит фестиваль «Праздник урожая «Две сотки». С 6 часов утра до 7 часов вечера будет запрещен проезд по улице Карла Маркса от Советской улицы до Флотской улицы и по Гражданской улице от проспекта Ленина до улицы Карла Маркса.
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