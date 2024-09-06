Центр Петербурга перекроют для встречи представителей стран БРИКС и культурного форума

С 9 по 22 сентября водителям придется потесниться в центре Петербурга. Схему движения изменят сразу два международных мероприятия: встреча высоких представителей стран БРИКС и «БРИКС плюс», курирующих вопросы безопасности, а также «Санкт‑Петербургский международный форум объединенных культур».



Как сообщает 6 сентября пресс-служба комитета по транспорту, в связи со встречей безопасников с 15:30 до 21:00 11 сентября будет закрыто движение транспорта по нечетной стороне набережной Фонтанки от Аничкова моста до Итальянской улицы. Помимо этого, с полуночи 9 сентября до 23:59 12 сентября запретят парковаться:

на Конногвардейском бульваре от Сенатской площади до Замятина переулка;

на Вознесенском проспекте от Большой Морской до Малой Морской улицы;

на Исаакиевской площади вдоль дома 1 по Вознесенскому проспекту;

в переулку Антоненко, дом 2;

на четной стороне набережной Мойки от дома 64 по набережной до дома 2 по переулку Антоненко.

Источник: Комитет по транспорту Петербурга







В свою очередь, культурный форум будет перекрывать и ограничивать улицы с 9 по 22 сентября. Так, на ряде улиц сузят проезжую часть:



с 0:00 9 сентября до 15:00 10 сентября — на набережной Мойки у дома 39;

с 0:00 9 сентября до 23:59 22 сентября — в проезде вдоль домов 4 и 6–8 по Дворцовой площади;

с 10:00 9 сентября до 23:59 14 сентября — на набережной Мойки у дома 6–8 по Дворцовой площади;

с 8:00 11 сентября до 23:59 14 сентября — на Исаакиевской площади со стороны Синего моста, Дворцовой набережной от дома 32 до дома 34 и Конюшенной площади возле дома 1.

Перекрывать совсем будут следующие участки:

с 0:00 до 23:59 12 сентября — на набережной Мойки от 2-го Садового моста до Мошкова переулка и в Круглом переулке;

с 0:00 12 сентября до 23:59 13 сентября — на Миллионной улице от набережной Зимней канавки до Мошкова переулка, в проезде вдоль домов 4 и 6–8 по Дворцовой площади, на набережной Зимней канавки, набережной Мойки от дома 18 до дома 44 и от дома 1/8 до дома 57, а также в Волынском переулке;

с 19:30 до 23:59 13 сентября — на набережной канала Грибоедова от Итальянской улицы до Инженерной улицы, Инженерной от набережной канала Грибоедова до площади Искусств, в Царицынском проезде и на Конюшенной площади у дома 1;

с 21:10 до 21:45 13 сентября — на площади Искусств.

Источник: Комитет по транспорту Петербурга







Помимо этого, запретят остановку транспорта:



с 0:00 до 10:00 9 сентября — на набережной Мойки у дома 6–8 по Дворцовой площади;

с 0:00 12 сентября до 23:59 13 сентября — на Миллионной улице от набережной Зимней канавки до Мошкова переулка и на набережной Зимней канавки;

с 0:00 11 сентября до 23:59 13 сентября — на набережной Мойки от дома 18 до дома 44 и от дома 17 до дома 57, а также в Волынском переулке;

с 0:00 до 23:59 13 сентября — на Инженерной улице от набережной канала Грибоедова до площади Искусств и в Царицынском проезде.

С полуночи 9 сентября до 23:59 22 сентября также введут запрет стоянки в проезде вдоль домов 4 и 6–8 по Дворцовой площади и на Конюшенной площади. С 0:00 9 сентября до 23:59 10 сентября аналогичное ограничение будет действовать на набережной Мойки возле дома 39, а с полуночи до 10 часов утра 11 сентября — на Исаакиевской площади со стороны Синего моста.