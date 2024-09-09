В Великобритании первое издание книги о «мальчике, который выжил» купили почти за 1 млн рублей. 27 лет назад она стоила в тысячи раз дешевле

В Великобритании на аукционе продали первое издание книги «Гарри Поттер и философский камень» за более чем 8 тысяч фунтов стерлингов, что равно примерно 948,6 тысячи рублей. 27 лет назад ее купили всего за 3,5 фунта (или 415 рублей по текущему курсу).



Книгу в бумажной обложке купил один из работников Ottakar’s в Бирмингеме в 1997 году, сообщила пресс-служба аукционного дома Richard Winterton Auctioneers. До аукциона она простояла на полке, поэтому ушла с молотка в почти идеальном состоянии.



За лот боролись более 30 участников аукциона. В итоге книгу приобрел коллекционер из Великобритании, отдав за нее 6,6 тысячи фунтов стерлингов плюс налоги. Всего он заплатил более 8 тысяч фунтов стерлингов.

