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Общество В Великобритании первое издание книги о «мальчике, который выжил» купили почти за 1 млн рублей. 27 лет назад она стоила в тысячи раз дешевле

В Великобритании первое издание книги о «мальчике, который выжил» купили почти за 1 млн рублей. 27 лет назад она стоила в тысячи раз дешевле

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3 комментария

В Великобритании на аукционе продали первое издание книги «Гарри Поттер и философский камень» за более чем 8 тысяч фунтов стерлингов, что равно примерно 948,6 тысячи рублей. 27 лет назад ее купили всего за 3,5 фунта (или 415 рублей по текущему курсу).

Книгу в бумажной обложке купил один из работников Ottakar’s в Бирмингеме в 1997 году, сообщила пресс-служба аукционного дома Richard Winterton Auctioneers. До аукциона она простояла на полке, поэтому ушла с молотка в почти идеальном состоянии.

За лот боролись более 30 участников аукциона. В итоге книгу приобрел коллекционер из Великобритании, отдав за нее 6,6 тысячи фунтов стерлингов плюс налоги. Всего он заплатил более 8 тысяч фунтов стерлингов.

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Комментарии
3
wased
9 сентября 2024, 21:39
"27 лет назад 3,5 фунта" - это не меньше 40 фунтов нынешних, так что рост вовсе не такой впечатляющий...
ProstoZloy
9 сентября 2024, 21:41
"27 лет назад она стоила в тысячи раз дешевле" Так тогда и курс рубля другим был. ;)
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