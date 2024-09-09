«Ласточка» сбила подростка в Кировском районе Петербурга

Жертвой скоростного поезда в Кировском районе Петербурга стал 17-летний юноша. Трагический инцидент произошел накануне вечером в районе платформы Дачное. Об этом «Фонтанке» 9 сентября рассказал читатель, информацию также подтвердили в Западном МСУ на транспорте СКР.



По словам очевидца, в девять часов вечера он вышел из электрички в Дачном. Перед ним примерно в четырех метрах шел лысый юноша. Быстро пролетевшая «Ласточка» увлекла его за собой. Позднее тело с путей забрали, однако, как уточнил свидетель, фрагменты трупа остались на путях и на столбе.



По факту смертельного травмирования несовершеннолетнего СК на транспорте возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

