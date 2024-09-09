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Происшествия «Ласточка» сбила подростка в Кировском районе Петербурга

«Ласточка» сбила подростка в Кировском районе Петербурга

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4 комментария

Жертвой скоростного поезда в Кировском районе Петербурга стал 17-летний юноша. Трагический инцидент произошел накануне вечером в районе платформы Дачное. Об этом «Фонтанке» 9 сентября рассказал читатель, информацию также подтвердили в Западном МСУ на транспорте СКР.

По словам очевидца, в девять часов вечера он вышел из электрички в Дачном. Перед ним примерно в четырех метрах шел лысый юноша. Быстро пролетевшая «Ласточка» увлекла его за собой. Позднее тело с путей забрали, однако, как уточнил свидетель, фрагменты трупа остались на путях и на столбе.

По факту смертельного травмирования несовершеннолетнего СК на транспорте возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

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Комментарии
5
geokarma24
9 сентября 2024, 20:03
это уже не ласточка , а какой-то орёл-стервятник получается
282498619
9 сентября 2024, 20:19
"Уши", вещества, капюшон???
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