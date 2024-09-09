Русско-шведская граница времен XVII века. В Ленобласти открыли новую экотропу

Новый экомаршрут открыли в Кировском районе Ленобласти. Об этом 9 сентября рассказал в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Дрозденко.
Экотропа пролегает в каньоне реки Лава под Кировском. Отдыхающих там ждут рельефные уступы берегов и русла реки. На одном из участков тропы сохранилось старинное мощение. Из достопримечательностей на маршруте — арочный мост XIX века, руины старинной водяной мельницы и Лавуйский острог — в XVII веке, когда по реке проходила русско-шведская граница, там была погранзастава.
«Места, которые радуют глаз и места для отдыха — на маршруте всё продумано. Погода для пеших путешествий на ближайшую неделю — прилагается», — написал Дрозденко.
Создание экотропы на территории охраняемой природной зоны в каньоне реки Лава было утверждено в январе этого года. Протяженность маршрута составляет 3,5 километра. Сейчас Петербург и Ленинградская область работают над созданием шести совместных экотроп, часть планируется открыть в следующем году.