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    Русско-шведская граница времен XVII века. В Ленобласти открыли новую экотропу

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    1 комментарий
    Фото: Александр ДроZденко
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    Новый экомаршрут открыли в Кировском районе Ленобласти. Об этом 9 сентября рассказал в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Дрозденко.

    Экотропа пролегает в каньоне реки Лава под Кировском. Отдыхающих там ждут рельефные уступы берегов и русла реки. На одном из участков тропы сохранилось старинное мощение. Из достопримечательностей на маршруте — арочный мост XIX века, руины старинной водяной мельницы и Лавуйский острог — в XVII веке, когда по реке проходила русско-шведская граница, там была погранзастава.

    Фото: Александр ДроZденко
    Фото: Александр ДроZденко
    Фото: Александр ДроZденко
    Фото: Александр ДроZденко
    Фото: Александр ДроZденко
    Фото: Александр ДроZденко
    Фото: Александр ДроZденко
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    «Места, которые радуют глаз и места для отдыха — на маршруте всё продумано. Погода для пеших путешествий на ближайшую неделю — прилагается», — написал Дрозденко.

    Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру»
    Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру»
    Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру»
    Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру»
    Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру»
    Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Создание экотропы на территории охраняемой природной зоны в каньоне реки Лава было утверждено в январе этого года. Протяженность маршрута составляет 3,5 километра. Сейчас Петербург и Ленинградская область работают над созданием шести совместных экотроп, часть планируется открыть в следующем году.

    Фото: Александр ДроZденко

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    Комментарии 1

    Заливщик голосовых планок09 Сен 2024 в 20:50
    Это что-то про Историческую Справедливость(ТМ), да? :)
    +0−0
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