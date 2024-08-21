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    Петербург и Ленобласть готовят шесть совместных экомаршрутов

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    Петербург и Ленобласть готовят для горожан шесть совместных природных маршрутов. Экотропы проложат по природным паркам и заказникам. Об этом 21 августа сообщает администрация Ленинградской области.

    «Статусы подготовки новых межрегиональных экотроп доложили Александру Дрозденко и Александру Беглову председатели комитетов природных ресурсов города и области на совместном заседании региональных экосоветов», — пояснили в администрации.

    Уже в следующем году планируется открыть маршруты «Шесть озер» и тропу между особо охраняемыми природными территориями — государственными заказниками «Гладышевский» и «Линдуловская роща».

    С мая 2024 года экотропы в Ленобласти стали платными. Издания 47news и «Фонтанка» писали о том, во сколько всем желающим обойдется прогулка по тому или иному маршруту. Тогда выяснилось, что дороже всего обойдется прогулка по «Линдуловской роще»: 200 рублей для россиян и 400 рублей для иностранцев или лиц без гражданства.

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