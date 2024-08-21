Петербург и Ленобласть готовят шесть совместных экомаршрутов

Петербург и Ленобласть готовят для горожан шесть совместных природных маршрутов. Экотропы проложат по природным паркам и заказникам. Об этом 21 августа сообщает администрация Ленинградской области.

«Статусы подготовки новых межрегиональных экотроп доложили Александру Дрозденко и Александру Беглову председатели комитетов природных ресурсов города и области на совместном заседании региональных экосоветов», — пояснили в администрации.



Уже в следующем году планируется открыть маршруты «Шесть озер» и тропу между особо охраняемыми природными территориями — государственными заказниками «Гладышевский» и «Линдуловская роща».